Un jugador de la Selección tuvo un sorprendente gesto con la China Suárez tras su repentina ruptura con Rusherking: "Likes"

Uno de los futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 tuvo un sorprendente gesto con la China Suárez. La actriz se separó de Rusherking hace algunos días y no para de romper corazones.

La China Suàres y Rusherking terminaron su noviazgo hace algunos días y la ruptura generó todo tipo de reacciones en sus vidas. Pero también provocó gestos inesperados en otras personas: uno de los jugadores de la Selección tomó una decisión en Instagram que asombró a todos.

El dato se conoció gracias a la periodista Juario, que compartió en descubrimiento en sus historia: "Ya empiezan los likes pero no la sigue", mostró la panelista de Telefe. En el último posteo de Eugenia Suárez apareció un "Me Gusta" de Thiago Almada.

El futbolista, ex Velèz, salió campeón del mundo en Qatar 2022 y se desempeña en Atlanta United F.G, un equipo de la liga de Estados Unidos. Tal y como describe Juariu en las imágenes, Almada atinó a poner like en la foto, pero otro detalle no menor, es que no la sigue en la red social. No obstante, el revuelo parece que lo hizo cambiar su decisión, pues con el correr de las horas el futbolista quitó el corazón de la foto. Y si bien hasta el Mundial estaba en pareja, algunos rumores indican que estaría soltero nuevamente.

La China recibió un like de un jugador de la Selección.

El joven oriundo de Fuerte Apache comenzó su noviazgo con una chica llamada Alanis Poza en 2021, cuando aún formaba parte del plantel del "Fortín". Tras su transferencia al fútbol Norteamérica, la relación continuó y empezaron a convivir. Y aunque fueron partidarios de mantener su relación en privado y solo contadas ocasiones subieron contenido juntos, todo cambió en el Mundial, ya que la influencer comenzó a compartir como vivió cada uno de los partidos de La Scaloneta.

Pero en las últimas semanas se dejaron de seguir en redes y borraron las fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram. Esto desató rumores y algunos medios se animaron a titular que los jugadores del seleccionado atraviesan una ola de separaciones. Ya que de confirmarse la ruptura, Almada y Poza se sumarían a la de Exequiel Palacios y su esposa, Yésica Frías.

Nicolás Cabré bancó a la China tras su separación

El posteo de la actriz que fue "likeado" por Thiago Almada recibió otro sorpresivo "Me Gusta": Nicolás Cabré decidió intervenir y dejar su sello en la publicación. A tan solo días de haber confirmado su separación de Rusherking, la situación evidenció un particular acercamiento con el padre de su hija más grande.

Suárez y Cabré se separaron en el año 2013, luego de haber tenido a Rufina, su única hija en común. Y aunque en su momento el fin del vínculo parecía ser escandaloso, ambos actores demostraron tener una muy buena relación con el paso de los años para priorizar a la pequeña.