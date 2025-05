Un hijo de Maradona se declaró fanático de Milei: "A Diego le hubiese gustado"

El hijo de Maradona, Dieguito Fernando, es fan de Milei: "La motosierra".

En una entrevista reciente con Eduardo Feinmann en el canal A24, Verónica Ojeda habló de diversos temas personales, pero uno de los momentos más llamativos de la charla llegó cuando mencionó una inesperada afinidad política de su hijo, Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Diego Maradona.

Durante la conversación, Feinmann y Ojeda intercambiaban opiniones sobre la coyuntura actual y el rumbo del país cuando surgió el nombre de Javier Milei. Fue entonces cuando Ojeda lanzó, casi con naturalidad, una frase que dejó sorprendido incluso al conductor: “Es fanático de Milei. Aunque vos no lo creas hay un Maradona que es fanático de Milei, de la motosierra y demás”.

Feinmann, entre asombro y humor, no tardó en reaccionar: “Si su padre viviera no lo podría creer, ¿no?”, comentó, abriendo paso a una reflexión más profunda por parte de la ex pareja de Maradona. “Vos lo conociste mucho a Diego, Eduardo. Y... yo no sé si le hubiese gustado o no Milei. Tengo dudas, acordate que Diego era guerrillero, le gustaba estar, pelear, enfrentar a las personas. Ahora me van a decir de todo en todos lados, pero yo tengo mis dudas. Ojo”, expresó Ojeda, visiblemente consciente de que sus palabras podían generar polémica.

La escena no tardó en resonar en redes sociales, donde muchos se mostraron sorprendidos al imaginar al hijo menor del Diez entusiasmado con el estilo disruptivo del actual presidente. Algunos usuarios incluso comenzaron a especular cómo hubiera reaccionado el propio Diego ante esta inclinación de su hijo.

Con solo once años, Dieguito Fernando ya empieza a formar opiniones propias sobre el escenario político del país. Su simpatía por Milei, expresada a través del relato de su madre, agrega una nota curiosa y algo irónica al legado del astro, quien en vida expresó simpatías muy diferentes en términos ideológicos y políticos.

Dieguito Fernando habló de su futuro y sorprendió con una inesperada declaración: “Quiero ser como el Dibu Martínez”

En los últimos días, Dieguito Fernando Maradona volvió a estar en el centro de la escena. Mientras continúa con su tratamiento por un trastorno específico del lenguaje, su evolución quedó en evidencia a través de una nota que protagonizó junto a su madre, Verónica Ojeda. Pero más allá de su progreso, lo que más llamó la atención fue una afirmación que dio que hablar.

El hijo menor de Diego Armando Maradona ofreció su primera entrevista al diario Clarín, en la que, acompañado por su mamá, habló sobre su vida cotidiana, sus intereses y, por supuesto, sobre la figura de su legendario padre. Uno de los momentos más comentados de la nota fue cuando le preguntaron si le gustaría seguir los pasos de Diego y dedicarse al fútbol profesional.

“No sé si un día voy a jugar a la pelota, no sé si lo voy a hacer. Yo le dije a mamá que quería jugar a la pelota y al final era malísimo”, respondió con sinceridad y un toque de humor. Pero esa confesión no marcó el final de su vínculo con el deporte: en la misma charla, reveló que su verdadera inspiración hoy pasa por otro lado.

“Ahora quiero ser arquero, como el Dibu Martínez”, expresó Dieguito, con total convicción. La figura del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina se convirtió en su nuevo ídolo, desplazando incluso la expectativa natural que podía generarse por su apellido.

Durante la entrevista, también habló del vínculo emocional que aún mantiene con la figura de su padre. “Yo sabía cómo jugaba mi papá, era fan de mi papá. El gol que más me gusta es el que metió contra los ingleses”, recordó. Y agregó con emoción: “Me emociona escuchar a la gente hablar de mi papá. Sí, me emociona. Me gusta acordarme de cuando me llamaba y hablábamos por teléfono”.

A pesar de su corta edad, Dieguito mostró madurez, carisma y una conexión muy especial con el legado de su padre. Ahora, con nuevos referentes y proyectos personales, empieza a trazar su propio camino, que, al parecer, lo encuentra más cerca del arco que del mediocampo.