Sorpresa en el fútbol por lo que se supo de Dieguito Fernando Maradona: "El Dibu Martínez".

Dieguito Fernando estuvo en el foco de la polémica en los últimos días luego de que Verónica Ojeda, su mamá, contara el diagnóstico que recibió. Aunque si bien el niño se encuentra en tratamiento para el trastorno específico del lenguaje que padece, hace unos días salió a la luz una nota que hizo para demostrar que se encuentra en perfectas condiciones. Sin embargo, en este diálogo, lo que más llamó la tención fue una polémica declaración por parte del niño.

Dieguito brindó su primera entrevista con Clarín, en la cual conversó junto a su mamá, y allí habló de sus gustos y experiencias de vida. Fue en este marco que contestó la pregunta que muchos se hacen: si se quiere dedicar al fútbol como su papá. "No sé si un día voy a jugar a la pelota, no sé si lo voy a hacer. Yo le dije a mamá que quería jugar a la pelota y al final era malísimo", empezó por confesar.

Pero más allá de esta "frustración" con el deporte que consolidó a su papá, Dieguito aseguró que tiene gran admiración por una figura de la Selección y que aspira a ser como él. "Ahora quiero ser arquero, como el Dibu Martínez", contó el niño.

Así las cosas, el niño se autodefinió como un "fanático" de su papá y confesó que es consciente del talento que tenía para el fútbol. "Yo sabía cómo jugaba mi papá, era fan de mi papá. El gol que más me gusta es el que metió contra los ingleses", recalcó. Por último, recordó a su papá: "Me emociona escuchar a la gente hablar de mi papá. Sí, me emociona. Me gusta acordarme de cuando me llamaba y hablábamos por teléfono”.

Verónica Ojeda confirmó una triste noticia sobre Dieguito Fernando: "Es"

Verónica Ojeda rompió el silencio y contó la situación que atraviesa con Dieguito Fernando, su hijo con Diego Maradona. La información trascendió luego de que la famosa modelo viajara a Miami y allí iniciara el tratamiento para su hijo y fue ella quien decidió contar con detalles de qué se trata.

La información trascendió por la periodista Naiara Vecchio en El Nueve, quien se comunicó con Verónica para hablar del diagnóstico de su hijo que está a punto de cumplir 11 años. “Ella viajó hace algunos años, cuando Diego estaba en México. Lo diagnosticaron con un estilo de autismo. Un tipo especial de autismo, del habla específicamente del lenguaje. Ella se vio con muchos especialistas", empezó por contar la periodista.

Precisamente, el diagnóstico que recibió el niño es Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), que lleva un tratamiento largo y costoso. Al parecer, la situación del habla del niño se potenció tras la muerte de su papá, noticia que le resultó bastante complicada de digerir y esto afecto directamente en su forma de expresarse verbalmente. "El habla, aún con la ausencia de Diego, también se dificultó. Pero hay que decir el esfuerzo que hace Verónica, con un montón de profesionales, desde Miami, de acá (Buenos Aires), también con las hermanas. Gianinna ha estado muy presente con Dieguito Fernando, también Dalma, pero Gianinna unió más esta relación", continuó la comunicadora al respecto.

Por ultimo, sentenció sobre la información en particular que recibió por parte de Verónica Ojeda: "Lo quiero decir específico, es un Trastorno específico del lenguaje, se llama TEL, fue diagnosticado en Miami y es muy costoso".