Tras su debut en Intrusos, Maite Peñoñori hizo un sorpresivo anuncio: "Mucha impotencia"

Maite Peñoñori contó en sus redes sociales una inesperada situación que vivió recientemente.

Maite Peñoñori uso sus redes sociales para hacer un inesperado anuncio respecto a una herramienta de trabajo que recuperó recientemente, de forma sorpresiva. "Te da mucha impotencia", aseguró la periodista, que también aseguró que es la primera vez que le sucede algo así. Cabe recordar que Peñoñori comenzó a trabajar en Intrusos el lunes pasado, tras su paso por Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

El mismo día que Maite Peñoñori anunció que dejaba Los Ángeles de la Mañana, la periodista sufrió el robo de su celular, fundamental para su trabajo en el ámbito de los espectáculos. Pese a su bronca, la periodista esa misma noche contó a través de las redes sociales de Pampito Perelló cómo le habían robado el teléfono y que había hecho hasta lo imposible para recuperarlo. Pasó mucho tiempo, pero finalmente Peñoñori tuvo novedades respecto a su celular y así lo relató en sus propias historias de Instagram.

"Paso por acá con una buena noticia y es que recuperé mi iPhone robado, ¿se acuerdan que me habían robado? Lo recuperé", contó emocionada la nueva panelista de Intrusos. Para explicar cómo fue que logró algo que se cree casi imposible, Peñoñori instó a sus seguidores a realizar la denuncia cuando sufren algún robo. "Hay un montón de celulares robados que logran recuperarlos en allanamientos y como no está hecha la denuncia, no se los pueden devolver a nadie", aseguró la periodista, que también formó parte de un video que compartió Marcelo D'Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad porteño.

En ese sentido, Peñoñori aclaró que esta fue la primera vez que consiguió recuperar un celular robado. "Te da mucha impotencia porque ves donde está tu teléfono y no lo podés recuperar, pero bueno, en este caso ocurrió", detalló en sus historias de Instagram. Además de agradecer a las autoridades y a la comisaría, Maite Peñoñori insistió: "Aunque dé fiaca, hagan la denuncia porque es la única manera".

