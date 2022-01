Tras los rumores, Esteban Lamothe confirmó su romance en Año Nuevo

Esteban Lamothe subió una historia en su cuenta de Instagram con la que confirmaría su nuevo romance con una actriz argentina con la que ya había sido vinculado.

Desde que se separó de Katia Szechtman en octubre pasado, Esteban Lamothe se convirtió en uno de los solteros más codiciados de la farándula argentina. Por eso fueron varios los romances que se le atribuyeron al actor, con mayor o menor intensidad. Pero en las últimas horas, Lamothe compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram con la que terminaría con las especulaciones y confirmaría su relación con una reconocida actriz argentina, con quien pasó el Año Nuevo en un campo de la provincia de Buenos Aires a puro asado.

La 1-5/18 fue sin dudas la ficción que catapultó a Esteban Lamothe a convertirse en uno de los galanes de la televisión argentina. Si bien el actor llevaba años en el medio, el hecho de protagonizar la principal ficción del 2021 de El Trece le significó un fuerte crecimiento en su nivel de popularidad. Además, en octubre pasado, Lamothe terminó una relación de cuatro años con Katia Szechtman, convirtiéndose en uno de los solteros más codiciados de la farándula local. Inmediatamente comenzaron los rumores sobre una relación con Ángela Leiva, compañera de elenco en la novela producida por Polka.

Tanto la cantante como el actor bromearon insistentemente con las especulaciones sobre su relación y si bien negaron estar viviendo un romance, el público siguió alimentando los rumores. Pero hace unas semanas, Victoria "Juariu" Braier deslizó que Lamothe estaría saliendo con una reconocida actriz y humorista, según lo que pudo analizar de las redes sociales de ambos. Y las historias que subió a su cuenta de Instagram el actor en la previa al festejo de Año Nuevo parecen confirmar las sospechas de la exBendita.

Es que Lamothe se fue a recibir el 2022 a un campo en la provincia de Buenos Aires con amigos y con Charo López, con quien vienen intercambiando emojis de corazones en las redes sociales. Además, el actor de La 1-5/18 compartió una imagen en la que está humorista y le agregó un corazón. Charo López hizo lo propio y reposteó esa misma fotografía, dejando en claro que los une mucho cariño y permitiendo que los rumores y especulaciones sigan desarrollándose con mucha fuerza.

La historia que publicó Esteban Lamothe y que Charo López reposteó

Esteban Lamothe reveló por qué no se excita cuando graba escenas hot

Esteban Lamothe se luce como el Padre Lorenzo en La 1-5/18, telenovela de Polka que se emite en El Trece. En su rol de galán de novela, el actor habló de las escenas de sexo en la ficción y reveló cómo hace para no excitarse. "Le ponemos un trapito al pene o vagina", detalló, explicando en detalle el lado B de los momentos más fogosos de las ficciones.

La revelación se dio en el marco de un juego de preguntas y respuestas en stories de la cuenta de Instagram de Lali Gonzáles, actriz que forma parte del elenco de La 1-5/18, quien le preguntó al actor una duda que surgió entre los seguidores de la novela. "¿Cómo son las escenas de sexo en la ficción? ¿Están desnudos completamente, se excitan?", le consultó un usuario a la actriz.

Sobre esto, Lamothe contestó de forma categórica: "No, no, no nos excitamos porque le ponemos un trapito al pene o, vagina en su defecto". Y agregó: "Nos protege para que no haya contacto en las mucosas de las zonas genitales".