Tini Stoessel le dio la peor noticia a De Paul antes de Países Bajos: "No sabe"

En instancias decisivas para la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, la artista Tini Stoessel tomó un inesperado cambio de rumbo en su itinerario de viaje.

Tini Stoessel vive semanas intensas: luego de los ataques de odio que recibió tras la derrota de Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial, decidió viajar a Qatar y alentar de cerca a la Selección Argentina, donde juega su novio Rodrigo De Paul. Pero en las últimas horas, el itinerario de viaje de la artista parece haber sufrido algunos cambios que ya están siendo advertidos con preocupación entre los hinchas de fútbol más cabuleros.

Según reveló la periodista Estefi Berardi, Tini debió abandonar Qatar antes de que la Selección juegue con Países Bajos el próximo viernes a las 16 horas. La noticia no cayó bien en algunos sectores de hinchas que consideran buen augurio la presencia de la artista en el país sede del Mundial, dado que desde su llegada De Paul "habría mejorado su rendimiento deportivo", según advirtieron tuiteros y fanáticos.

Fue Estefi Berardi quien dio la primicia sobre el actual rumbo de Tini al contestar la pregunta de un seguidor: "¿Tini sigue en Qatar? Decime que si porque Amuletini”. Muy directa, la panelista de Mañanísima -magazine de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine- respondió: "Se fue a grabar un videoclip. No sabe si vuelve para el viernes. No sabe si llega. Tiene que ensayar para los shows de fin de mes en Buenos Aires”.

El baldazo de agua fría de Camila Homs a Rodrigo De Paul en el Mundial: "Agrandar la familia"

En un móvil con Intrusos (América TV), la empresaria Camila Homs habló sobre el ataque en redes que sufrió De Paul y saltó en su defensa: "No me gustaría que me pase a mí. No está bueno. A nadie le gustaría estar en ese lugar pero es lo que a veces toca, lamentablemente. Después supo defender esa camiseta y cerrarles un poco la boca a quienes estaban hablando mal de él".

Ante la pregunta del cronista sobre su decisión de quedarse en Argentina y no viajar a Qatar para acompañar a su ex y presenciar los partidos de Argentina, Camila se puso firme y remarcó: "Es un viaje muy largo para hacer con nenitos muy chiquititos, nos quedamos en casa alentando desde casa".

"Con Charly está todo bárbaro", indicó, haciendo referencia a su actual pareja. "Vamos paso a paso. Hoy estoy muy bien así. Me gustaría agrandar la familia, no cierro las puertas a la maternidad", cerró, lanzando una sorpresiva primicia que podría llegar a oídos de Rodrigo De Paul y alterar el futuro de la relación.