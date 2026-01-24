Tercera en discordia: Facundo Arana le habría sido infiel a María Susini con esta famosa actriz

Facundo Arana se separó de María Susini.

La inesperada separación de Facundo Arana y María Susini, tras casi dos décadas juntos, abrió la puerta a todo tipo de versiones en el mundo del espectáculo. Aunque en un primer momento se habló de un desgaste natural de la relación, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza una teoría mucho más explosiva: la posible aparición de una tercera en discordia que habría precipitado el final de la pareja.

La relación entre el actor y la ex modelo se mantuvo durante 19 años lejos de los escándalos, con un perfil bajo y una imagen de familia consolidada. Sin embargo, según comenzaron a deslizar en Puro Show (El Trece), pequeños indicios detectados en redes sociales despertaron sospechas y encendieron el debate mediático. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones directas de los protagonistas, pero sí gestos, frases y actitudes que algunos interpretaron como señales de algo más profundo.

¿Facundo Arana le fue infiel a María Susini?

Fernanda Iglesias fue una de las primeras en poner sobre la mesa una lectura distinta del quiebre. “Para mí, están separados hace mucho tiempo”, lanzó sin vueltas, y enseguida sumó una frase que cambió el eje de la discusión: “Para mí, hay una tercera. Los hombres no pueden estar solos, y esto de ‘tengo un quilombo grave en casa’… ¿qué va a ser?”. Sus palabras dejaron flotando la idea de que la ruptura no habría sido tan pacífica como se intentó mostrar.



La hipótesis tomó aún más cuerpo cuando Pochi, de Gossipeame, aportó detalles sobre el comportamiento digital del actor. “Él se tuvo que haber mandado una fuerte por los emojis, fueguitos…”, deslizó, sugiriendo que ciertos intercambios virtuales podrían haber sido el detonante de una crisis mayor. Para los panelistas, ese tipo de gestos no serían inocentes y podrían estar ligados a un intento de acercamiento o a una historia paralela.

La supuesta tercera en discordia

Pero el punto más álgido llegó cuando Iglesias se animó a ponerle nombre y apellido a la posible tercera en discordia. Sin rodeos, mencionó a Natalia Oreiro, con quien Arana compartió una exitosa ficción y una química que siempre dio que hablar. “¿Cuándo hicieron la novela juntos Facundo Arana y Natalia Oreiro, que viajaron al Mundial? Había rumores de que ellos habían tenido un affaire. No idealicemos a los actores porque son lindos y buenos. Cuando hay piel, hay piel”, disparó, generando un inmediato revuelo.

Según Puro Show, Facundo Arana habría estado con Natalia Oreiro.

Matías Vázquez sumó un dato que avivó aún más la polémica al recordar que el propio Arana había elogiado públicamente a Oreiro. “Cuando él vino acá posicionó a Oreiro como uno de los mejores besos que había dado”, recordó el conductor, reforzando una versión que, hasta ahora, siempre se había mantenido en el terreno del rumor.