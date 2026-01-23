Se conoció el motivo el motivo por el que se habrían separado Facundo Arana y María Susini.

El mundo del espectáculo recibió con sorpresa la noticia del fin de una de sus parejas más estables. Facundo Arana y María Susini se separaron luego de casi 20 años de historia y tres hijos en común. Si bien ambos mantienen un perfil bajo, en las últimas horas trascendió la razón detrás de la ruptura.

Pepe Ochoa, panelista de LAM, confirmó en América TV la información y dio detalles precisos sobre el quiebre. "Se terminó el amor", sentenció el periodista. Según su relato, la decisión pesó más del lado de la modelo. "Se le terminó más a ella... Él estaba para seguir", explicó Ochoa, marcando la diferencia de posturas en el final.

Según Ochoa, a María se la veía sola y la pareja dejó de compartir las actividades habituales. Finalmente, ella blanqueó la situación con su círculo íntimo: "Dijo: 'Me separé, se terminó el amor'".

A pesar del dolor, lograron un cierre pacífico. "Llegaron a un acuerdo", aclaró el panelista, descartando conflictos legales o escándalos. De hecho, se muestran juntos en Mar del Plata para mantener la armonía familiar.

Se conoció el motivo el motivo por el que se habrían separado Facundo Arana y María Susini.

Qué dijo Facundo Arana

Por su parte, Arana rompió el silencio de manera escueta ante la consulta de Laura Ubfal en la entrada del Teatro del Fuerte de Tandil. Sin negar la crisis, normalizó la situación: "Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo".