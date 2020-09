Tras los pasos de Michael Bublé: El pequeño Noah aprende rápido en sus clases de piano.

Luisana Lopilato pasa su cuarentena rodeada de su familia, en Canadá, y volcada a sus redes sociales, donde publica fotografías y videos de sus quehaceres cotidianos. La esposa de la estrella de la música Michael Bublé sorprendió a sus seguidores de Instagram con un tierno fragmento de las prácticas de piano de su hijo Noah, quien parece seguir los pasos de su papá. "Voy a ser siempre la primera en la fila, SIEMPRE", escribió su mamá en Instagram.

“Vos me enseñaste a ser mamá, a amar más de lo que creí que podía y a nunca darme por vencida . Te voy a acompañar en todo lo que te gusta hacer y voy a ser la primera en la fila, SIEMPRE”, publicó Lopilato, hacia su pequeño hijo que venció un cáncer de hígado con apenas dos años de edad. Afortunadamente, hoy se encuentra sano y entusiasmado por explorar su creatividad, en compañía de sus papás y amigos.

Desde Argentina, su hermana Daniela Lopilato les respondió con un entrañable mensaje de amor: “Mi vidaaa!!!!! Cómo está aprendiendo !!!! Cómo los extraño tanto”, Y no faltaron los fans que ya imaginan a Noah, en un futuro, tocando el piano en un concierto de Michael Bublé, al punto que muchos lo dejaron asentado en el ,posteo. "Me muero de amor! Como toca el piano Noah por favor. Ya me lo imaginé junto a su papá cantando”, indicó un seguidor.

Recientemente, Noah cumplió años y su mamá lo recordó con un emotivo mensaje: “Un día como hoy, hace siete años atrás, llegaba Noah a nuestras vidas para llenarnos de luz y amor. El mayor de nuestros hijos, el que vino para enseñarnos que juntos podemos contra cualquier adversidad. Feliz cumpleaños Noah, te amamos”. La canción que toca Noah en el piano es una versión lenta de "Pretty Baby", de Dean Martin.

Borrón y cuenta nueva: El retorno de Michael Bublé al Instagram de Luisana

Hoy, y de manera totalmente inesperada, Luisana Lopilato volvió a publicar un video junto a su esposo. En el mismo se los puede ver cocinando pancitos. Esta aparición llamó profundamente la atención de los fans, debido a la tajante decisión de la actriz de no mostrarse en videos con su pareja luego del escándalo que lo señaló por tener supuestas actitudes violentas.

"Volvimos a la cocina con Mike y con una receta que no vas a poder creer: Pancitos con solo 2 ingredientes, si! 2 ingredientes nada mas 😮 y si no me crees te invito a ver la receta completa haciendo swipe up en mis historias o a través del Link en mi bio", escribió entusiasmada. Por el momento, el video ya superó las 90 mil reproducciones.