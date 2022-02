Sustos y gritos: Tini Stoessel fue sorprendida por una fan en pleno show

Tini Stoessel pasó un dramático momento con una fanática mientras estaba dando un show en Bolivia.

Tini Stoessel protagonizó un tenso momento mientras estaba arriba del escenario dando uno de sus shows en Bolivia. Mientras transita el auge de su carrera y recorre distintos países en el marco de su gira por América Latina, la artista sufrió un incidente que, hasta ahora, no se le había presentado: una fanática se le subió al escenario.

El hecho ocurrió cuando estaba haciendo su show en el Campo Ferial de la Laguna Alalay en Cochabamba, Bolivia, cantando la canción Maldita Foto, su dúo con Manuel Turizo. En ese instante, una joven logró subirse al escenario y corrió directo a abrazar a Tini por la cintura. Mientras tanto, el público no paraba de gritar.

Todo pasó muy rápido y, apenas Stoessel se dio vuelta con un gesto de susto, tres miembros del personal de seguridad agarraron a la chica para bajarla del escenario. A pesar de que ella se resistía con el cuerpo, lograron alejarla de la cantante, quien intentó suavizar la situación pidiéndoles a los guardias que la soltaran mientras la tomaba de la mano.

Uno de los encargados de seguridad les hizo a los otros un gesto con las manos para que pararan de agarrar a la chica y Tini le dio un fuerte abrazo para compensar el mal momento, le acarició la cara y volvió a seguir cantando como si nada. Pasados esos segundos, los encargados volvieron a agarrar a la joven para bajarla.

Esta actitud de Tini no les extrañó a sus fanáticos, ya que siempre suele mostrarse muy cálida con ellos. Sin embargo, este gesto en particular logró conmover a varios internautas ajenos a su club de fans y el video del momento se volvió viral en las redes sociales. “Aunque le faltó el respeto, Tini la abrazó con todo el amor del mundo y eso habla de la persona que es”, opinó una fanática. Por otro lado, muchos usuarios repudiaron la actitud de la fan. “Que gente de mier… ¿Hasta cuándo van a invadir la privacidad del artista? Qué bronca me dan esta clase de personas, la tenés ahí cantando, mirándola en vivo, ¿con qué necesidad hacer eso?”, opinó otra usuaria más.

Los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Con respecto a la vida sentimental de Tini, desde hace meses se dice que Rodrigo de Paul habría engañado a su pareja Camila Homs con ella. Recientemente, surgieron versiones de que él se estaría separando de Camila y que se seguiría viendo con Tini.

Estos rumores se intensificaron después de un like del futbolista en una foto de Stoessel. “Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like. Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde, porque yo lo vi y ahora ya no está más”, contó la panelista Estefanía Berardi en Mañanísima.