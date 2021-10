Susana Roccasalvo habló de las propuestas amorosas que recibe: "Me voy a tener que conseguir un tano"

La conductora de Implacables, Susana Roccasalvo, contó que está abierta a la posibilidad de volver a enamorarse.

Susana Roccasalvo protagonizó una producción de fotos para revista Gente y en diálogo con dicha publicación, la conductora de Implacables habló de su presente sentimental, a 5 años de la muerte de Charly, su última pareja. "Me voy a tener que conseguir un tano", lanzó, pícara.

"Así que como la vida me sorprendió con Charly.... tal vez alguien me vuelva a sorprender", expresó al periodista al ser consultada sobre la posibilidad de conocer a alguien. La figura de El Nueve reveló que no le faltan candidatos. De hecho, indicó que recibe mensajes de gente más joven por Instagram. "Muchos hombres de entre 38 y 48 años me escriben por privado. Pasa que no me gustan los jóvenes. Y mis amigas me dicen '¡dale, dejate de joder!'", comentó.

Roccasalvo advirtió que pocos son los hombres que logran seducirla. "Me voy a tener que conseguir un tano porque los hombres de argentina tienen muchos problemas sociales. Siempre está haciendo cuentas... dejan mucho que desear", sostuvo. En la entrevista con Gente, la conductora de Implacables recordó que sufrió muchísimo cuando se enteró que su pareja tenía cáncer.

"Esos meses de su enfermedad fue como ver pasar una película de terror. Fue durísimo", resumió Roccasalvo, que perdió a su compañero el 20 de enero de 2016. Por último, la periodista destacó que disfrutaron muchísimo de su amor antes de despedirse para siempre. "Tuvimos mucho tiempo para hablar. Puede decirle todo lo que sentía", sentenció.

¿Robo? Susana Roccasalvo y un picante mensaje a la producción de El Club de las Divorciadas

En Implacables, el magazine que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve los sábados y los domingos, los panelistas reflexionaron junto con la conductora sobre El Club de las Divorciadas, pero Roccasalvo fue por más y les tiró una idea. Sorpresivamente, la producción de El Trece tomó el consejo y en Implacables no tardaron en exponerlos.

Semanas atrás, Roccasalvo se había mostrado muy dura con los contenidos del programa que conduce Laurita Fernández en El Trece que, sin dudas, le trae problemas con el rating al canal del Grupo Clarín. “Yo creo que el mundo está sufriendo y vos no podés poner la televisión para ver a gente sufrir", opinó la periodista.

"No digo ser indiferente al sufrimiento, porque para eso están los medios de comunicación, para mostrar toda la realidad... Pero para un programa a la tarde, sigo sosteniendo, muchachos, a la gente de la productora, algo que tenga que ver más con Laurita”, propuso Susana. “Yo se lo tiro así… ¿Por qué no le da una vuelta de rosca al programa? Yo haría un Tinder televisivo... Me van a decir que es un 'Yo me quiero casar ¿y usted?'... Y sí, ya está todo inventado", sugirió.

Este fin de semana, luego de presentar una nota a Luisa Albinoni, quien es panelista en el programa de Laurita Fernández, Roccasalvo, enterada de la novedad que el programa de El Trece llevó a la pantalla el último viernes, preguntó: "¿Predije algo de la televisión?". "Acá tengo el testimonio de que llego en escoba al canal", bromeó.