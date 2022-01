Stefi Roitman tuvo que firmar pacto de confidencialidad antes de su propia boda

La novia tuvo que firmar un pacto de confidencialidad para su propia boda. Todos los detalles.

Este inicio del 2022 trae uno de los eventos más esperados por la farándula y el mundo de la música. Ricky Montaner se casará este sábado 8 de enero con Stefi Roitman y la ceremonia estará plagada de estrellas. Sin embargo, en los días previos a la fiesta, un detalle burocrático llamó la atención de la prensa que no dudó en lanzar duras críticas a la familia Montaner.

La argentina y el venezolano se casarán este sábado a todo lujo: se estimara que, entre la ceremonia y la fiesta, la pareja invertirá unos 20 millones de pesos argentinos, cerca de 200.000 dólares. A la celebración están invitados entre 400 y 600 personas, y se sabe que habrá shows de varias bandas más actuaciones de distintos DJs. Todos los invitados deberán someterse a un testeo de coronavirus antes de concurrir al tan comentado evento.

La boda secreta

La especial ocasión se concretará en un lugar con mucho espacio al aire libre, revelaron en Intrusos, como precaución ante la situación sanitaria. En el programa también adelantaron que la ceremonia será mixta e incluirá a un rabino y un pastor, ya que Roitman es judía y Montaner, evangélico. Pero entre todos los datos llamativos que rodean esta unión, lo que más sorprendió es la existencia de un contracto o pacto de confidencialidad que deberán firmar prácticamente todos los implicados en la boda. Y eso incluye a la propia novia, Stefanie Roitman.

“Le hicieron firmar un contrato de confidencialidad hasta al proveedor más chiquito para que no se filtre nada a la prensa. Pero no sólo los proveedores tuvieron que firmar un contrato sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa”, aseguró la periodista Maite Peñoroni. Según ella, Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez fueron los que insistieron con que la influencer firmara este documento, que tiene como objetivo evitar cualquier tipo de filtraciones.

El cuidado que se está haciendo al respecto es tal, que a los invitados no se les proporcionaron los detalles locativos de la boda en una primera instancia. "La invitación era un secret location, no te decía el lugar. Si vos confirmabas tu asistencia y decías que ibas a estar, recién ahí te van a pasar un día antes la dirección", contaron en Intrusos.

En esa misma línea, los asistentes deberán dejar sus teléfonos celulares en un locker antes de ingresar al evento. Todo, al parecer, deberá ocurrir en el más estricto secreto, al menos hasta que los propios Montaner decidan dar a conocer los detalles de esta unión.

La exigencia contractual hizo que, en Intrusos, el conductor Adrián Pallares le enviara un picante mensaje a la ex Simona: "Tenés cuatro días para sentarte en la computadora, entrás en la aplicación que quieras, sacate un lindo pasaje y rajá. ¡Rajá, Stefi Roitman!".