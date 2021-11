Sorpresivo comunicado de Luis Novaresio: "Voy a intentar"

El periodista gorila Luis Novaresio reveló una contundente información de cara a su panorama laboral en 2022.

La entrega de los Martín Fierro de Cable incluyó a Luis Novaresio entre los ganadores por su programa de entrevistas y actualidad de A24. Contento por la victoria, el periodista que se autodenomina gorila lanzó una contundente revelación sobre su futuro laboral para el 2022.

Al posar para las cámaras, el periodista mostró que usó la chalina de Cacho Rubio en los segundos previos al anuncio del premio para el Mejor programa de interés general. Novaresio festejó con su esposo Braulio Bauab en la ceremonia que se realizó el martes y compartió su felicidad con los medios presentes.

"No me lo esperaba a este Martín Fierro, cero. Parece una pose al decir que no me lo esperaba, pero es así", comenzó diciendo Luis en diálogo con PrimiciasYa.com. Y agregó: "Es raro porque cuando dicen que gana uno es como un golpazo. En la escuela cuando te llamaban para dar una lección era fuerte, y esto es fuerte pero emocionante".

Además, comentó: "Es lindo que haya vuelto este evento, volver a estar sin barbijos. Estuvo muy bien la fiesta, muy bien ambientado. Es buena la comida y está todo muy bien". Por último, al ser consultado sobre su futuro laboral para el 2022, manifestó: "Siempre digo lo mismo, voy a trabajar menos, pero no me creo ni a mi mismo. Pero voy a intentar trabajar menos".

Elecciones 2021: el pronóstico del Turco Asís que dejó mudo a Novaresio

A tan sólo unos días de las elecciones legislativas 2021, Jorge Asís dio a conocer el pronóstico de los resultados y anticipó cómo le irá al Frente de Todos y al macrismo. En su visita al programa Dicho Esto, por A24, el periodista y analista político dejó mudo al conductor ultraopositor Luis Novaresio. En tanto, señaló qué cree que puede suceder los días posteriores a la votación.

Como cada miércoles por la noche, Asís se sentó en la mesa con Novaresio para debatir y evaluar los puntos más resaltantes de la política argentina. Y como el tema central del momento son las elecciones, "El Turco" dio un adelanto verdaderamente contundente: "El domingo a la noche, el resultado es bastante previsible... quizás va a ser negativo para el Gobierno, y quizás pueden sorprenderse con que puede existir algún descuento".

Pese a que considera que el Frente de Todos puede llegar a descontarle algunos puntos al macrismo con respecto a los resultados de las PASO, Jorge Asís señaló que habrá que estar atento al contexto: "El problema es todo lo que se cocina alrededor. Los medios le tienen que dar importancia a la designación de este jueves del trío que va a conducir la Confederación General del Trabajo (CGT) más organizaciones sociales y un conglomerado de poder bastante importante que tiene que ver con mi columna (NdeR: en su portal Jorge Asís Digital), que se llama: 'Se lo empodera o es un presidente de decoración'. Me parece que va a haber un intento de tratar de empoderar a Alberto Fernández. Por supuesto que ese empoderamiento puede generar algunas tensiones. Depende un poco de los números, pero acá fundamentalmente depende del comportamiento de otro factor de poder: de los gobernadores".

Luego, y con curiosidad acerca de lo que pueda llegar a suceder el día después de las elecciones legislativas 2021, Novaresio le consultó: "¿El lunes qué te imaginás? Porque el peronismo ya tiene claro que está construyendo más allá que el domingo". Y "El Turco" Asís le marcó: "Yo no es que voy a la imaginación, voy a la información y a partir de la información, imagino... puede haber un intento de empoderamiento de Alberto Fernández, apoyado fundamentalmente por los sindicalistas. Los sindicalistas apoyan a Alberto y están un poco distantes de la Doctora (Cristina Kirchner)".