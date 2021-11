Sorpresiva despedida de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Chau"

¡Nuevo escándalo! Wanda Nara tomó una drástica decisión y dejó en soledad a Mauro Icardi en París. Incluso, tuvo un gesto que volvió a poner en jaque a la pareja. ¿Están separados nuevamente?

Wanda Nara y Mauro Icardi afrontan un nuevo escándalo. Tras los problemas ocasionados por los chats entre el futbolista y María Eugenia "La China" Suárez, la empresaria y modelo abandonó París y dejó en soledad al delantero de PSG. Para colmo, y como si fuera poco, tomó la drástica decisión de borrar la foto de reconciliación que publicó hace poco en Instagram.

En las últimas horas, Wanda subió una serie de fotos a sus historias de Instagram en donde se la puede ver de viaje hacia Milán. En las mismas, se encuentra sola y, curiosamente, no dio precisiones de lo que hará en la ciudad italiana. Lo cierto es que su gesto volvió a despertar los rumores de una nueva separación con Icardi, ya que escribió un misterioso "chau".

Incluso, Wanda Nara tuvo otra acción sumamente curiosa para miles de usuarios de las redes sociales: eliminó la foto en la que había anunciado públicamente su reconciliación con el delantero de PSG. En la misma, la representante expresó, entre otros puntos, lo siguiente: "Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo, Mauro".

Wanda Nara se despide de Mauro Icardi en Instagram

Por otra parte, es clave tener en cuenta que Icardi decidió marcharse de Instagram. Sí, el futbolista optó por desactivar la cuenta para dejar de estar expuesto en las redes sociales, lo cual quedó muy sospechoso para la mirada de toda la farándula argentina. ¿Se volvieron a separar? Quedará aguardar a los próximos gestos de ambos protagonistas...

Mauro Icardi y Wanda Nara vuelven a protagonizar un escándalo

La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

El viernes 22 de octubre de 2021, Telefe aprovechó el escándalo en la farándula argentina y volvió a emitir la entrevista que la diva le hizo a la empresaria en 2017 en Milán, cuando Icardi todavía jugaba en Inter de Italia. Allí, ambas recorrieron las calles de la ciudad, fueron a buscar al delantero al entrenamiento, comieron juntos un asado hecho por el rosarino en la casa del matrimonio mientras hablaron de la relación y viajaron en lujosos vehículos, entre otras situaciones.

La fuerte pelea entre Yanina Latorre y La China Suárez por teléfono

Sin ningún tipo de filtro y fiel a su estilo frontal, Yanina Latorre comenzó: "Ella me llamó y me dijo ´¿qué obsesión tenés conmigo? Estoy cansada de que hagan programas enteros hablando de mi´. Me gritaba y le paré el carro totalmente. Y le dije ´en todo caso hablamos de Wanda, que es la figura acá, vos serías como la tercera en discordia...". Además, Latorre detalló que "ella estaba a los gritos y comiendo mientras hablaba. Bien soberbia, maltratadora...".

Como parte de una charla que se fue poniendo cada vez más intensa, la esposa de "Gambetita" se sinceró y afirmó que en un momento le dijo a su interlocutora "se habla más de tu conc... que de tu trabajo, es patético a tu edad. Siempre estamos hablando de todos los chongos que te engrampaste. ¿Quién sos? Vos sola te metiste en la boca del lobo. Todos dicen que sos una p... y para mí no sos pu..., sos mala persona y de eso no se vuelve".