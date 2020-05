Verónica Lozano ganó muchos adeptos en las últimas horas, luego de su desopilante imitación de Nicolás Wiñaski y la desolación de no conocer a su sobrino recién nacido. Sin embargo, luego fue centro de las noticias por una confesión inesperada. Se manifestó abiertamente sobre el consumo de marihuana y enfatizó en que ha dejado de hacerlo debido a la cuarentena y a la constante convivencia con su hija Antonia.

"¿A la noche un vinito, un churringui, música? ¿Te gusta toda esa movida?", manifestó Migue Granados. Ante esta pregunta, Verónica Lozano contestó en el programa del humorista: "Sí, me gusta esa onda, me gusta la música. En cuarentena le estoy entrando al whisky, pero viernes y sábados nomás, no durante la semana. No me gusta parecer una vieja loca con el coso de whisky ahí, no es linda imagen para Antonia".

Por otra parte, la conductora de Telefé no dio vueltas para explicar cómo es su relación con la marihuana. "En cuanto al churro, no le estoy dando. Le he dado, pero el encierro, el olor... Es una cuestión que cuando hay hijos no me da, no lo tengo muy resuelto", explicó.

A su vez, enfatizó en que su hija Antonia tiene 10 años y es capaz de darse cuenta de la situación: "No es que va a decir prendió un sahumerio mamá...".