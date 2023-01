Silvio Soldán tiene una novia "jovencita" y contó lo que todos imaginaban de su intimidad: "Es la verdad"

Silvio Soldán no anduvo con vueltas y contó todo. Está saliendo con una mujer 31 años menor.

Silvio Soldán reveló detalles sobre su relación con una mujer 31 años menor. Actualmente es su novia, o su "noviecita", como la mencionó en una entrevista. El histórico conductor de Feliz Domingo no anduvo con vueltas y dijo lo que todos imaginaban.

A su edad, y viniendo de una cultura en la que el hombre -generalmente- no se ocupaba demasiado de los quehaceres domésticos, Silvio Soldán confesó: "Me gusta vivir solo, pero la verdad es que amo de casa nunca fui, no sé hacer nada. Por ejemplo la comida, cuando no compro delivery o me voy a comer con mis amigos, no paso de hacer una pata y muslo a la plancha. Y en realidad gracias a la pandemia, porque antes no sabía ni eso".

En este sentido, la "chiquilina" (así apodó a su pareja, por la diferencia de edad) lo ayuda en su hogar. "Viene seguido y me ayuda. Y le digo “chiquilina” porque yo tengo 87, así que imaginate que al lado mío es una jovencita", reconoció Silvio Soldán en diálogo con La Nación. A su vez, el actor de El Método Tangalanga agregó que no viven bajo el mismo techo.

Silvio Soldán reveló su gran sueño frustrado

Silvio Soldán habló en profundidad de su extensa carrera en los medios y reveló cuál es su sueño frustrado. A sus 87 años de edad, el famoso conductor continúa con varios proyectos laborales en mente, sin embargo hay un deseo que nunca pudo cumplir y con el que ya bajó los brazos.

En su reciente visita a Right Now, ciclo que se emite por C5N, Silvio Soldán habló sobre su trayectoria en la televisión, los vínculos laborales que aún mantiene e incluso reveló su clave para "vivir más feliz". En esta ronda de confesiones, Soldán confesó cuál es el sueño frustrado dentro de su carrera.

"Hice de todo, excepto ser cantante, que es lo que hubiese querido ser y nunca pude, porque desafino terriblemente", reveló Silvio Soldán entre risas. Luego profundizó: "Comencé como actor, fui locutor comercial, animador, escribí poemas, canciones, produje discos, un montón de cosas".