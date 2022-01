Silvina Luna sorprendió a todos con un proyecto picante: “Quiero conectar con mi sensualidad”

Silvina Luna reveló que comenzará un nuevo proyecto laboral al que Florencia Peña se había sumado anteriormente.

Silvina Luna anunció a través de su cuenta de Instagram que participará en un nuevo proyecto al que Florencia Peña se sumó un tiempo atrás. En el comunicado, explicó que se trata de una manera de ganar dinero que espera que le proporcione algo que extraña: conectar con su sensualidad.

Se trata de Divas Play, una plataforma en la que tanto mujeres de la farándula como no famosas pueden subir contenido (fotos y videos) que en otros sitios webs serían censurados para ganar dinero, muy similar al formato de Only Fans al que se sumaron varias famosas de Estados Unidos, como Bella Thorne.

“Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás”, expresó Silvina al comienzo del posteo, en el que adjuntó un video suyo posando para las cámaras.

“Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo, y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente? ¿Dónde? Nos vemos en la web de Divasplay @divasplayok una plataforma para creadores de contenidos donde podés subir cosas que otras redes te censuran”, continuó la modelo.

Para darles una idea más amplia a sus seguidores de cómo funciona, explicó que es “como una red social privada donde cada creador sube su contenido” y los usuarios pueden suscribirse mensualmente para poder acceder a fotos y videos. Entre los comentarios, varios de sus seguidores la apoyaron mientras que otros criticaron su decisión.

“¿Y la espiritualidad? No da plata, ¿no?”, le comentó una seguidora. “¿Cómo el encuentro con tu espiritualidad puede conectarse con el erotismo, al punto de desear mostrarte en una plataforma íntima? ¿Acaso eso fortalece tu ser interior? (Desde el respeto y la intriga). Saludos desde Uruguay”, le comentó alguien más. Silvina no respondió ningún comentario y siguió enfocada en publicitar su nuevo trabajo en sus historias de Instagram.

Silvina Luna reveló que sufre graves problemas de salud por culpa de una mala praxis

Recientemente, se abrió sobre su salud y contó públicamente que un cirujano plástico que le hizo varias operaciones, Aníbal Lotocki, ejerció mala praxis y sigue pagando las consecuencias después de ocho años. A pesar de que lo denunció, la más afectada fue ella, ya que tiene que estar de por vida internándose en el hospital por problemas en sus órganos.

“Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años”, reveló la modelo y admitió que en aquel entonces el aspecto físico ocupaba un lugar muy importante en su vida y que hoy se siente muy arrepentida.

“¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud? Tiempo atrás, cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambió la vida. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”, cerró.