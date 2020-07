Silvia Süller vende un extraño servicio en cuarentena

La crisis económica por la pandemia de COVID-19 afectó a la mediática Silvia Süller, quien al ver en peligro su fuente de ingresos laborales por la cuarentena decidió probar con un nuevo rebusque. Ahora, ofrece sus servicios para hacer videollamadas con sus seguidores, charlar y hacer "stand up" personalizado. "300 pesos la media hora", anunció, sobre la tarifa de este extraño trabajo.

Desde el inicio de la cuarentena, Süller se mostró muy activa en redes sociales mostrando los platos que cocinaba, como se hacía la manicura y alguno de sus looks casuales. Los problemas de estabilidad financiera la llevaron a promocionar este "servicio íntimo" ideal para fanáticos. "Atención: debido a que mi trabajo es puramente social, decidí (porque de casa no me muevo ni loca para ir a la tv) recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up", explicó en una publicación.

"Charlamos de lo que quieran, hay mucha gente que me pregunta cosas y es por eso que decidí que quién quiera que me escriba por privado y les paso mi CBU para que hagan el depósito", agregó, luego de revelar que la tarifa estándar por la media hora sería de 300 pesos.

Por último, la mediática hermana de Guido Süller advirtió que no caerá en la trampa de hacer videos gratis. "Cuando me muestren el papel del depósito... ¡hablamos! También videollamada, se entiende. No da hacer 'vivos', se dice cualquier cosa y los que quieren realmente hablarme no pueden. Besos", lanzó.