¿Se suspende? El inesperado revés de Nicole Neumann previo al casamiento con Manuel Urcera: "No estoy enterada"

Nicole Neumann se mostró indiferente con los medios dedicados al espectáculo luego de un escándalo filtrado antes de su casamiento con Manuel Urcera. Qué pasó entre la mediática y el piloto de automovilismo.

Nicole Neumann viene de unas semanas intensas luego del escándalo que protagonizó su pareja Manuel Urcera, tras agarrarse a piñas con un hincha. La modelo se encuentra en una situación complicada a raíz de un contrato prenupcial previo al casamiento que la puso contra las cuerdas.

El violento episodio de Manuel Urcera no le cayó nada bien a Nicole Neumann, pero semanas después pudieron solucionarlo puertas adentro. Sin embargo, se reveló otra polémica que tiene que ver con lo legal: se trata de la empresa petrolera en el sur del país del cual es dueño el padre del piloto de automovilismo, cuya fortuna será heredada por él.

Es por eso que Urcera podría hacerle firmar un contrato prenupcial a la jurado de Los 8 Escalones para asegurarse ser dueño de todos sus bienes independientemente de que se case con Nicole. Los distintos programas de espectáculo se hicieron eco de esta situación y quisieron hablar con ella, pero fue un intento fallido.

El móvil de Implacables, ciclo conducido por Susana Roccasalvo por El Nueve, indagó sobre este tema pero se fue en su camioneta sin dar declaraciones y con cara de pocos amigos. Intrusos fue el único programa que pudo hablar con Nicole, quien deslizó que no le generaría malestar firmar el documento. "No estoy enterada, pero en el caso de que me lo pidan no me molestaría", expresó. Cabe destacar que una vez que Manuel Urcera se retire del mundo del automovilismo, se hará cargo de la empresa de su padre.

Tensión en El Trece: Nicole Neumann abandonó sorpresivamente el estudio de Los 8 Escalones

Nicole Neumann se fue del estudio de Los 8 Escalones de manera inesperada luego de haber terminado una de las grabaciones del programa que conduce Guido Kaczka. La modelo que forma parte del jurado ignoró un llamado de la producción de El Trece y causó revuelo puertas adentro del canal.

Los 8 Escalones es uno de los programas que mantiene el rating de El Trece bien arriba, compitiéndole a Telefe y en algunas oportunidades, hasta superándolo. Sin embargo, ocurrió una situación por fuera del ciclo que tiene a Nicole Neumann como protagonista tras el escándalo de su novio José Manuel Urcera, el piloto de automovilismo que fue noticia este último tiempo por agarrarse a piñas con un hincha.

Según La Pavada de Diario Crónica, la producción la llamó ni bien terminaron las grabaciones de una de las emisiones con el objetivo de que hablara del problema que tuvo su pareja en Entre Ríos, pero hizo caso omiso, los ignoró y salió por la otra puerta. Esta situación generó un momento de tensión en el estudio.

A pesar de esto, no peligra su continuidad como jurado de Los 8 Escalones y el lunes 8 de mayo estará en su silla. Cabe recordar que Nicole Neumann tuvo un episodio similar luego de que Guido Kaczka optara por contratar a Pampita, con quien históricamente tuvieron una relación tensa.