Se filtró un audio de Benjamín Vicuña que perjudica a la China Suárez: "Tampoco hay necesidad"

Explotaron las internas en la pareja que se separó hace pocos días. La China Suárez, Benjamín Vicuña y un capítulo más en esta escandalosa historia.

La "China" Suárez y Benjamín Vicuña protagonizaron una de las separaciones más escandalosas de los últimos tiempos. Es que, tras romper con Carolina "Pampita" Ardohain y formar una nueva familia con la actriz, el chileno volvió a vivir un final de romance adjunto de diferentes momentos tensos que se viralizaron en televisión y redes sociales. Ahora le tocó el turno de ser partícipe de un audio que se filtró en las últimas horas.

En el mismo, Benjamín Vicuña dejó expuesta la situación vivida en los comienzos de su historia con la "China" Suárez, no pudiendo llevar a los hijos que tuvo con "Pampita" a la residencia que originalmente fue de Nicolás Cabré. "Estuve hablando con Juanma me dice que el por ahora no va a llegar a lo que le están pidiendo. Quería retomar nuestra conversación, sigo con interés de poder alquilar o comprar algo cerca de la casa de la China”, se le escuchó decir al trasandino.

Acto seguido, Vicuña explicó los motivos de su intento por alquilar una vivienda a la cual no pudo acceder por decisión de la dueña: "Es para cuando van mis hijos (Bautista, Beltrán y Benicio fruto de su relación con Carilina Ardohain) algunos fines de semana la mes, para poder entrar porque son varones y somos muchos”.



“Yo pensaba ofrecerte... estoy pensando en voz alta, un alquiler y que tenga promesa de compra para los dos años y si está todo bien, comprarla a un número que acordemos y restarle los meses de alquiler. Pensaba 150 o 170 mil pesos argentinos. Decime y así avanzamos, como te comentaba tampoco hay necesidad de hacerlo con urgencia”, sentenció Vicuña. De este modo, se abrió un nuevo interrogante sobre cómo fue el trato de Suárez y los hijos de Benjamín con su anterior pareja.

Grave denuncia contra la China Suárez tras la separación con Vicuña

María Eugenia "China" Suárez vive un verdadero calvario mientras transita la separación de Benjamín Vicuña. En las últimas horas fue denunciada por estafa y recibió una carta documento por la supuesta usurpación de terrenos. "Está afanando", advirtieron.

En el programa LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) que conduce Ángel de Brito, la panelista Yanina Latorre confirmó que la actriz y modelo de 29 años resultó acusada por una ex-vecina que le reclama por un negocio inmobiliario en el que según ella le robaron 22 metros de su propiedad.

A modo de introducción, de Brito reveló: “Hoy tenemos mucha información, entre eso la carta documento que le acaba de llegar a la ´China´ Suárez en el medio de su separación... Es un escándalo muy fuerte con una ex-vecina, Yanina”.