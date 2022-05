Se filtró el verdadero motivo de la ruptura entre El Polaco y Barby Silenzi

El cantante se separó de su pareja y salieron a la luz los motivos ocultos.

"El Polaco" y Barby Silenzi confirmaron su separación, pero aunque no es la primera vez que la pareja termina con la relación, los motivos que los habrían llevado a tomar esa decisión son completamente nuevos. Si bien fue de común acuerdo y sin rencores, los hechos dicen lo contrario.

Juan Etchegoyen es quien reveló los que serían los verdaderos motivos de la ruptura de "El Polaco" y Barby Silenzi. El periodista aseguró: "Por lo que me cuentan, y más allá de los problemas familiares, habría ocurrido algo más estás semanas y fue que El Polaco la agarró infraganti a Barby. El cantante habría encontrado chats fogosos de ella con Francisco Delgado. Si, así como lo escuchas, me contaron estos últimos días que Barby le habría enviado fotos a su ex, padre de su hija Elena".

Barby no desmintió ni aclaró la situación hasta el momento, pero en caso de ser cierta la información que contó el periodista, esta sería la primera vez que algo así ocurre. Sobre todo teniendo en cuenta los escándalos en los que estuvo involucrado "El Polaco" cuando se conocieron los chat que mantuvo con Fede Bal sobre la famosa "fiestita" en la casa del actor.

"El Polaco" y Barby Silenzi mientras estaban juntos

Lo cierto es que el 23 de mayo, "El Polaco" celebró su cumpleaños en su casa y, para sorpresa de muchos, tanto Barby Silenzi como Karina "La Princesita" estuvieron presentes en el festejo del músico con su familia y sus hijas. Esto sería una prueba clara de que más allá de la separación existe buena onda entre ellos.

Barby Silenzi no habría querido seguir con "El Polaco"

Otra de las versiones sobre la separación de la joven pareja, se dio a conocer de la mano de Paula Varela, en Socios del Espectáculo. La panelista del programa de El Trece aseguró: “'El Polaco' le dijo que iba tratar de cambiar el tema que los separa, que lo espere, él le dijo ‘bancame juntos’ y ella le dijo ‘yo ya te esperé mucho’”. De esa forma, los dichos de la periodista condicen con lo que contó Barby Silenzi en su paso por LAM.

Barby Silenzi.

En diálogo con Ángel de Brito, Barby Silenzi dejó en claro que el mayor problema entre ella y "El Polaco" es la falta de tiempo compartido juntos. El artista está con mucho trabajo entre las giras musicales y las grabaciones de su nuevo programa. Y como cada uno vive en su casa, estaba siendo difícil para ellos coincidir.