Se accidentó en un auto: preocupación por la salud de Rodolfo Ranni

El destacado actor Rodolfo Ranni tuvo un accidente en medio de la gira de Divino Divorcio, obra que lo tiene como protagonista.

El actor Rodolfo Ranni se accidentó y debió suspender la gira de Divino Divorcio, la obra teatral que protagoniza junto a Jessica Schultz. ¿Cómo está la salud del actor?

La noticia del accidente fue confirmada por la producción de la obra al sitio PrimiciasYa y al periodista Juan Pablo Godino. Al parecer, Ranni se golpeó en un vehículo por un movimiento brusco, mientras estaban de viaje al interior.

Rodolfo Ranni está fuera de peligro, pero deberá reposar durante dos semanas. Hasta su completa recuperación, las funciones de Divino Divorcio quedaron suspendidas.

Recientemente, el destacado actor formó parte de la cuarta temporada de El Marginal interpretando a Benito Galván, el Director del establecimiento penitenciario federal conocido como Puente Viejo. Bajo la fachada de un hombre mayor, exmédico, conservador, amable con sus hijas y sus nietos, se esconde una cara más perversa que sólo los presos conocen y temen muchísimo. Hace la vista gorda con algunos negociados de Coco, su aliado entre los presos. La sed de poder de Antín (Gerardo Romano) lo sacará de su zona de confort. Su mano derecha es el Jefe de Guardias, Hugo Luciani (Fernando Miró), un hombre tan oscuro y sanguinario como él.

Rodolfo Ranni puso fin a los rumores que lo daban como futuro participante de MasterChef Celebrity

Dada su vasta experiencia en el terreno de los programas culinarios, los rumores que lo daban como un posible participante de MasterChef Celebrity cobraron mucha fuerza. Sobre ellos, el actor confirmó que, en efecto, sí lo convocaron para participar y explicó las razones por la que dijo no. "Sí, en la primera edición. Después desistieron por mi edad, porque en pleno tiempo de covid me contagiara, pero después surgió que me citaron para estar en el segundo, pero no tuve noticias. Ahora no tuve llamados para participar de la tercera edición del programa, además no podría hacerlo porque yo estoy muy ocupado con la gira de Divino Divorcio".

"No soy muy amigo de los realitys, no me veo con el alocado ritmo que llevan los participantes en cada preparación", sumó antes de remarcar que entre sus especialidades en la cocina se encuentran la comida china, árabe y las empanadas árabes.