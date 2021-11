Sabrina Rojas se quebró con la despedida de Luciano Castro del teatro

Sabrina Rojas se quebró arriba del escenario por la despedida de la obra de Luciano Castro, su marido y padre de sus dos hijos, tras la ruptura entre ambos.

Como consecuencia de su ruptura con Sabrina Rojas, su esposa y madre de dos de sus tres hijos, Luciano Castro decidió abandonar la obra de teatro que ambos conformaban y se despidió a pura lágrima y emoción arriba del escenario. Luego de la introducción de Gonzalo Heredia, que también forma parte del elenco, los dos componentes del matrimonio terminaron con un llanto desconsolado para confirmar el adiós del artista de 46 años que ahora sale con Florencia "Flor" Vigna.

A propósito, Heredia se dirigió al público y aseguró: “Me llamó Luciano para decirme que nos embarquemos juntos en este proyecto. Lo más probable es que me quiebre. Luciano para mí es un hermano, como seguramente para todos los que estamos acá. Es una pieza muy importante. Luciano no se va de Desnudos, sólo se va del escenario. Es un ser humano muy noble, talentoso. Él se hace el duro pero no es así, se los puedo asegurar. Es la última vez que Luciano se sube al escenario con nosotros este año”.

“Queremos agradecerles por acompañarnos esta temporada 2021, nos espera enero de 2022”, cerró quien también participa de La 1-5/18 (El Trece) sobre la ausencia de su colega, que será reemplazado por Esteban Lamothe en la temporada veraniega.

Por su parte, la actriz mendocina que está de novia con Luis "El Tucu" López compartió en sus redes sociales: "¡Qué lindo es trabajar con ustedes! Nos amo a todo el equipo de Desnudos”.

Por qué Luciano Castro dejó la obra de teatro Desnudos

Hace algunos días, fue "Pampito" quien confirmó los motivos reales del alejamiento del marido de Sabrina Rojas, con quien se casó en 2016 pero se separó luego de varias crisis entre ellos. El periodista y panelista de Mañanísima, el programa de televisión que lidera Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, fue contundente al respecto: “Quiere separar eso. En un momento de la obra ellos se manosean, se tocan, y él está con ´Flor Vigna´... Por Sabrina, Luciano decidió irse”.

El saludo de despedida de Sabrina Rojas a su exmarido Luciano Castro en la obra Desnudos en el teatro.

Cómo quedó la relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

Aunque reconoció que le costó superar la situación al principio, la modelo de 41 años fue a LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) y describió qué sensaciones sintió: “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia siempre”.

Además, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram (@rojassasi) junto con su exesposo y su pareja actual, y fue realista junto a un emoji del corazón: "Cuando todo fluye, en vez de pensar en dividir podés sumar. De a poco, en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea".