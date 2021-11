Flor Vigna sobre lo que no se ve de su relación con Luciano Castro: "Con miedo"

La bailarín habló sin tapujos sobre cuestiones íntimas de su relación con el actor.

Flor Vigna habló sobre su vínculo con Luciano Castro y reveló detalles desconocidos hasta el momento. En su descargo, la ganadora de Bailando por un sueño hizo saber al público cuán importante es para ella la presencia del actor en su vida y en qué situaciones la ayuda.

"Fue un gran compañero en todo esto. Él me bancó, por ejemplo, en noches donde nos juntábamos a comer y venía contenta por meter un logro o con miedo por jugármela mucho y quizás pegármela”, expresó Vigna, en diálogo con Clarín, en alusión a cuán fomentada estuvo por su pareja para hacer su lanzamiento como cantante.

Unos días después del estreno de su primera canción, en cuyo videoclip actúa Luciano Castro, la bailarina se sinceró sobre el rol que su pareja ocupa en su vida: "Él me hacía de psicólogo y motivador”. De ese modo, la ex novia del conductor Nicolás Occhiato hizo saber a sus seguidores sobre cuán positiva fue en su vida la incorporación del actor de Valientes como compañero.

Flor Vigna sobre su pasión por la música

Flor Vigna se expresó en una entrevista con Revista Caras sobre el contenido lírico de su canción Uy y reveló cómo fue el proceso creativo. “Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico”, explicó la actriz y siguió: “Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí. Es un momento en el que una se descubre más parada sobre sí. Me siento más independiente o más realizada y eso también me hace amar desde ese lado”.

Luego, Vigna se explayó sobre cuán significativa es en su vida la música: “La música me apasiona, me toca y me toma mucho. Y trabajar con amigos está bueno porque estamos dispuestos a crear a toda hora y en todo lugar. Este primer tema, que lo hicimos con mi mejor amigo que es músico, lo veo como parte de una obra que fuimos creando juntos y creo mucho en eso. Por ahí, si me preguntas si creo en mí para cantar como Céline Dion, no sé si eso me entusiasma. Me entusiasma la filosofía y todo lo que plasmamos, en la letra, las melodías y el estilo que logramos”.