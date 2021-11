El Tucu López le mandó una foto íntima a otra mujer y fue escrachado en redes

Escándalo en la relación que fue oficializada hace pocos meses. El Tucu López, protagonista de una polémica situación que fue narrada en el programa de Carmen Barbieri.

No pasaron tantos meses desde que Sabrina Rojas y "El Tucu" López comenzaron su romance, al menos de forma oficial. Sin embargo, en las últimas horas el locutor fue escrachado en el programa de Carmen Barbieri por enviarle una foto "muy picante" a una seguidora que no dudó en contarle esta situación a la panelista Estefanía Berardi.

“Ella le miraba mucho las historias a él. Entonces, 'El Tucu' le manda un mensaje: ‘Sos muy linda. Mirás mucho mis historias, pero no me seguís. Qué mal’”, comenzó diciendo Berardi, en el aire de Mañanísimas. En este sentido, la mujer que dice llamarse Candela y reside en Olavarría tomó la palabra y le respondió al famoso.

Sin vueltas, Berardi aseguró: “Ella le responde 'estaba indecisa si ir o no a ver la obra (Sex), por eso miraba tus historias. Candela le pone 'debés estar acostumbrado a que todas te sigan'. Y 'El Tucu' le contesta 'me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así'... Y le mandó una foto muy picante”. De este modo, un nuevo escándalo mediático llegó a la farándula argentina. Hasta el momento, López no se manifestó al respecto.

Se conocieron inesperados mensajes entre el Tucu López y Sabrina Rojas

'El Tucu' López y Sabrina Rojas están en los principios de su nuevo romance. En las redes, comenzaron a hacer público su romance y a presumirse mutuamente a través de fotos y dedicatorias. Esta vez, ella publicó una dulce foto con él, en donde aparecen abrazados, y le dejó un mensaje en la descripción del posteo.

Primero, la actriz subió una serie de imágenes para contarles a sus seguidores que estaba en una sesón de fotos, a donde la acompañó 'El Tucu'. En las fotos, se la pude ver con un vestido plateado de lentejuelas con un tajo en la pierna y, en la siguiente, un primer plano del tatuaje de rosas que tiene en su pierna derecha.

Al rato, publicó otra con López: “Y el más lindo acompañándome”. “Vos no podés más de hermosa. No se entiende lo bomba que sos”, le contestó él. La primera vez que hicieron un posteo juntos fue el 28 de septiembre, cuando recién habían confirmado su romance públicamente. A partir de entonces, él empezó a comentarle casi todas las publicaciones.