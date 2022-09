Romina Pereiro contó el motivo de su internación: "Es difícil todo junto"

Jorge Rial acaba de separarse y lo vinculan con una famosa panelista. Los detalles.

Jorge Rial se encuentra en la mira de todos por los reiterados rumores de romance con una famosa panelista de un programa de espectáculos. El conductor de C5N viene de separarse recientemente y su vida sentimental salió a la luz a las pocas semanas.

El contexto de Jorge Rial está vinculado a sus informes en Argenzuela, programa que conduce por C5N. Sin embargo, los detalles de su vida íntima fueron revelados en los últimos días por parte de Romina Pereiro, su expareja, con quien se separó hace poco tiempo.

"¿Cómo está el corazón?", comenzó a preguntar el notero de Socios del Espectáculo por El Trece. "Bien, bárbaro, tranquila, muy tranquila. Estoy sola y tranquila", expresó Pereiro, quien luego aseguró que no tiene pareja y tampoco está buscándola.

Al mismo tiempo, reveló cómo están con el periodista luego de la ruptura: "Sí, pero entre nosotros siempre estuvo todo tranquilo. Las separaciones son separaciones". "Pero hubo un momento en que terminaste internada…", le recordó el movilero.

"Sí, pero eso es por las cosas que dicen ustedes. A veces es difícil todo junto, en un mismo momento", indicó Pereiro. Luego procedió a hablar de otro tema en particular sobre el repentino rumor de romance entre Jorge Rial y Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo.

"No hablamos de esas cosas con él. Cuando él esté bien, está bien que esté con alguien. Cada uno elegirá su futuro como tenga ganas y como lo haga feliz", resaltó sobre la vida íntima de su expareja. En última instancia, agregó: "Está bien, me parece bárbaro. No tengo ni idea, pero si él está bien, va a contar con todo mi apoyo siempre, de verdad".

Qué dijo Mariana Brey sobre los rumores de romance con Jorge Rial

Después de haber emitido la entrevista a Romina Pereiro, Rodrigo Lussich le preguntó a Mariana Brey si tenía algo para decir al respecto. "Romina me parece una chica divina, encantadora. La conozco hace muchísimos años, en lo personal me encantaba la pareja que hacía con Jorge", sostuvo mostrándose indiferente a los rumores con Rial.

Rial no lamentó la muerte de Carlitos Balá y dio sus motivos

Jorge Rial reveló las razones por las que no lamentó la muerte de Carlitos Balá y sus palabras generaron polémica y opiniones divididas en las redes sociales. "No me voy a hacer el emocionado", aseguró el conductor.

En su programa de Radio 10, Jorge Rial aseguró que "la muerte de una estrella que más me llegó fue la de Julio Cortázar" y agregó: "Nunca lloré la muerte de un famoso. Jamás. Las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera. Me conmueve más el dolor de la gente, esa cosa de sensación de dolor masivo y popular, que el fallecimiento de esa persona en sí. Quizás sea porque hace mucho que convivo con los famosos y aprendí a poner una distancia".

"Yo era muy fanático de él. Tan fanático que se los recomendaba a todos mis amigos. ¿Y sabés que hicieron ellos? Cuando murió me llamaban a mi para darme el pésame. Me pegó muy fuerte, pero no para llorar. Para nada", contó Jorge Rial sobre su fanatismo por Cortázar.