Roly Serrano, sobre su adicción a la cocaína: “En un dolor tan fuerte”

El artista se sinceró sobre su vínculo con la droga en una entrevista con Gastón Pauls y dio detalles de su duro proceso.

El reconocido actor Roly Serrano se refirió a las adicciones que ha transitado en su vida y a cuánto le ha costado dejarlas atrás, en una reciente entrevista. La estrella de El Marginal ofreció un crudo relato sobre su paso por la cocaína y los demonios que lo atormentaron en aquellas épocas. Pero, afortunadamente, la historia del artista finaliza con su recuperación.

“Creo que tiene que ver con la angustia y llenar un espacio vacío con la muerte de mi mujer, ese fue el momento clave”, expresó el actor sobre una de las razones por las que su estado anímico se debilitó y la droga encontró un camino fácil hacia su organismo. “Mi historia es de un niño resiliente que vivió solo desde los 13 años, que sufrió mucho, muy golpeado, todo cotillón”, continuó Serrano y reveló cuán dura fue la vida con él desde su adolescencia.

“El problema que genera todo eso que viví era el terror a las pérdidas. Perder para mí era sentir que se iba un pedazo mío. Para sobrevivir creé una carcasa imposible de penetrar. No permití que entre lo que más me podía lastimar, que eran los afectos”, explicó, en diálogo con Gastón Pauls en Seres Libres, y siguió: “A Claudia la conocí y a los dos días quería darle las llaves de mi casa. Creamos una familia y fuimos 20 años una pareja extraordinaria. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Y la pierdo”.

Luego, Roly hizo alusión a cuánta necesidad de anestesiar sus sentimientos tenía cuando comenzó a consumir. “También apareció el alcohol, la cocaína. Todos estos vicios que uno empieza a meterse en el cuerpo pensando que te van ayudar a afrontar mejor todo lo que te pasa”, lanzó el artista y continuó: “Me hacía desaparecer. La cocaína me daba la fuerza para seguir”.

La primera vez que probó cocaína

En medio de su entrevista, Pauls le preguntó a su colega cómo se dio su acercamiento a esa droga. “Fue por una mujer que me gustaba mucho. Yo era vegetariano, de vez en cuando un porrito. Un día peló un pelpa, le dije '¿qué hacés?' y me dijo que pruebe. Y probé. Dije 'que bueno esto'”, relató y después aseguró que en aquel momento veía a la cocaína como una vía de escape, salvadora: “Me empezaba a sentir distinto. En un momento malo mío me ayudó mucho a salir adelante. Yo pensaba que me estaba ayudando. Ahí entendí a la persona que se suicida. Es tan fuerte el dolor que no lo podés soportar”.