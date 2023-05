Rodrigo De Paul se hizo un tatuaje que enloqueció a las fans de Tini

El futbolista y la cantante se hicieron un tatuaje que enloqueció a los fanáticos de la pareja. La artista se instaló hace algunas semanas en España.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se muestran cada vez más enamorados. La cantante se instaló hace algunas semanas en Madrid y transcendió que el futbolista le había propuesto matrimonio. El rumor creció y en las últimas horas el jugador mostró su nuevo tatuaje, el cual desató una ola de comentarios de las fans de la pareja.

El deportista surgido en Racing aprovechó el fin de semana libre para descansar y relajarse con su novia en Ibiza. En ese contexto, el jugador de la Selección Argentina subió fotos a su cuenta de Instagram de él junto a la cantante en un barco donde se los vio muy mimosos. En las tres imágenes están abrazados, besándose o haciéndose caricias.

El campeón del mundo le habría propuesto casamiento a Tini y ella habría aceptado, según consignó Clarín. Sin embargo, ninguno de los protagonistas hizo comentarios o publicaciones confirmando o negando la noticia que despertó el interés de los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Pero el rumor cobró más fuerza el último fin de semana, cuando De Paul lució un nuevo tatuaje en una de su rodilla derecha: " 06/05", escrito con tinta negra y sin nada más que los rodee. Lo curioso es que la fecha coincide con la escapada romántica que la pareja tuvo en Ibiza.

“Es la fecha del compromiso, creería”, expresó un usuario en Instagram en un posteo del tatuador español que se encargó de realizarle el diseño al futbolista. El artista agradeció a Rodrigo y a Tini por dejarse atender por él y mostró el momento exacto en el que estaba pasándole la aguja al mediocampista. “¡Gracias Rodri de Paul, Tini Stoessel por el día hermoso que pasamos!”, expresó. Además, el tatuador, en las últimas horas, quiso generar más expectativa y reveló que Tini y De Paul se tatuaron juntos.

“Rodrigo se tatuó la fecha 06-05, el mismo día que subió una publicación con estas fotos de Tini en Ibiza”, exclamó una cuenta de fans de Brasil dedicada al futbolista, feliz por la posibilidad de casamiento. Cabe recordar la isla española es un destino especial para ellos, ya que fue allí, hace más de año, que confirmaron su noviazgo.

El tatuador mostró el trabajo que le hizo a Rodrigo De Paul

Natalia Weber destruyó a Tini Stoesel

Natalie Weber se despachó contra Tini Stoessel al hablar sobre la separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul: “Al que está casado no se lo mira”. “Creo que cuando una pareja se rompe, la responsabilidad es de los integrantes de la pareja, o sea en este caso, de Camila y de Rodrigo. Obviamente, uno viéndolo de afuera puede decir ‘si conocés a alguien que está en pareja, yo miraría para el costado”, subrayó.

“Cami declaró muy poco y fue muy prudente cuando me imagino que tendrá muchas cosas para decir. Se dedicó a hacer su carrera artística, lo que me parece excelente, me dio pena que hay chicos muy chiquititos" analizó la esposa de Mauro Zárate y agregó: "Me pongo en el lugar de ella y es muy doloroso, vos dejás todo, tus raíces y tu familia”.

“A la esposa del jugador de la juzga muy duro. La gente se piensa que porque tenés una cartera cara no te podés quejar, se piensan de porque tenés un buen pasar económico no te podés quejar, a mi me agarró cáncer y vivía afuera y todas las personas somos iguales”, dijo al respecto Natalie en una entrevista con Juan Etchegoyen. “Camila dejó todo, sus raíces, su país, se fue a vivir afuera, creo que también es muy duro al mes ver las fotos de tu expareja con Tini Stoessel, encima que es mega exitosa, pobre mina también”, concluyó.

