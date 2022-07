Ricky Martin rompió el silencio tras las acusaciones de violencia doméstica: "Víctima"

Horas después de que se levantara la denuncia en su contra, el cantante portorriqueño grabó un video para sus redes sociales.

Ricky Martin habló públicamente luego de las denuncias en su contra por violencia doméstica e incesto. Horas después de que el sobrino del cantante retirara la denuncia que realizó contra él, el artista oriundo de Puerto Rico grabó un video con un fuerte descargo para las redes sociales.

Hace algunas semanas atrás, el sobrino de Martin realizó una denuncia en su contra por violencia doméstica y solicitó una orden de restricción. Pero en la mañana de este jueves 21 de julio, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, archivó el caso tras semanas de investigaciones. En este marco, el intérprete de La Mordidita rompió el silencio.

El clip se difundió a través de la cuenta de Instagram de Helga García, una reconocida agente de marketing. "Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira", empezó por decir el cantante.

"Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz", continuó Martin haciendo referencia al denunciante. "La mentira hace mucho daño. Me hizo daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres y a toda mi familia", enfatizó el intérprete.

Asimismo, Ricky Martin explicó por qué recién habló dos semanas después de la denuncia: "No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue". Además, aseguró que ahora se iba a "dedicar a sanar y encontrar la paz" porque está "muy dolido".

Por último, el cantante finalizó el video con un mensaje para sus fanáticos: "Muchas gracias a mis fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive de la verdad. Mucho amor".

Ricky Martin fue denunciado por incesto: "Hasta 50 años de prisión"

Hace dos semanas atrás, Ricky Martin fue denunciado por incesto y aseguraron que podrían darle hasta 50 años de prisión. El cantante ya había sido denunciado por violencia doméstica a comienzos de julio de 2022, pero esa nueva información lo perjudicó aún más en el momento del juicio.

La persona que denunció a Martin fue su sobrino de 21 años. La denuncia fue anónima, pero según dijo Eric Martin, hermano de Ricky, se trataría de Dennis Yadiel Sánchez Martin, hijo de otra de las hermanas del cantante. Ricky recibió una orden de restricción que le impedía acercarse a su sobrino mientras los abogados de amabas partes preparaban todo lo necesario para enfrentar la situación.

El intérprete de Livin' la Vida Loca había sido denunciado anteriormente por violencia doméstica y abuso, pero al tratarse de su sobrino, el hecho califica como incesto. “La semana que viene, el 21 de julio, ya tiene una audiencia en la Justicia de Puerto Rico. Primero salió que era por violencia doméstica pero no se sabía quién era el denunciante, porque es información protegida, pero por un hermano conocimos que se trata de un sobrino, es decir, un hijo de la hermana de Ricky”, explicó Ariel Wolman en Nosotros a la Mañana (El Trece) en el momento que se conoció la información.