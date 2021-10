Ricky Martin desmintió las operaciones de su cara: “No tengo nada que esconder”

El cantante se expresó en sus redes sociales sobre las críticas que recibió por sus supuestas cirugías estéticas. Ricky Martin fue contundente en su descargo.

Ricky Martin se cansó de recibir críticas y burlas por el aspecto de su rostro en una reciente entrevista televisiva y compartió un contundente video en sus redes sociales, en el que abordó de manera directa esos comentarios detractores. El músico alegó no haberse hecho ninguna cirugía ni inyectado sustancias rellenadoras de arrugas.

“Hola, familia, ¿cómo están? Creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro. Mira, tengo líneas. Si me pongo botox, si me pongo fillers, se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder”, comenzó su descargo el intérprete de Livin’ la vida loca, en alusión a la ausencia de tratamientos estéticos en su cara.

Mientras mostraba su piel en primer plano, Ricky continuó su discurso y reveló lo que cree que causó el problema del que todo el mundo habló. “Pero ese día, el día de las entrevistas lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino la reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé. Pero fuera de eso, pues fue un día normal”, sumó el músico y así develó que su rostro no hubiera lucido tan inflamado si no se hubiese aplicado ese suero.

“No quise cancelar mi entrevista por esa inflamación, lo hubiese hecho para no tener que hacer este video. Pero está todo bien, mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de puta madre y seguiremos trabajando fuerte. Pero mira, nada, no hay nada”, cerró el artista.

La burla de Adrián Pallares a Ricky Martin por su apariencia

Hace algunos días, el periodista Adrián Pallares comparó a Ricky Martin con un ex miembro de Intrusos y echó a reír a todos los presentes en el estudio: "Está muy parecido a nuestro compañero querido de los domingos”, deslizó, risueño. “¡A Dani Ambrosino!”, lanzó Rodrigo, estallado de risa. “¡Está idéntico! Es Luisina Brando y es Dan".

"Está convertido en Mickey Rourke. Es un calco, va rumbo a deformarse", lanzó su compañero, Rodrigo Lussich.

Twitter se llenó de memes