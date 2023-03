Representó a Karina Rabolini, Paula Cháves y decenas de modelos glamorosas, cayó en el alcohol y hoy trabaja en una iglesia

Entre los 90 y los 2000 se puso al frente como representante de varias modelos argentinas, pero su vida dio un rotundo giro y tras una crisis con el alcohol, hoy trabaja en una iglesia.

Una figura del espectáculo que se encontraba detrás del negocio de las modelos más codiciosas de la Argentina cambió su vida por completo. Por una fuerte depresión cayó en la adicción por el alcohol, y tras su recuperación, ahora trabaja como "servidor de Dios" en una iglesia.

Se trata del empresario y mánager Ricardo Piñeiro, quien tuvo su apogeo entre la década del 90 y parte del 2000. Karina Rabolini, Paula Cháves, Verónica Lozano, Magalí Mora, Andrea Frigerio, entre otras, trabajaron con él en sus inicios dentro del mundo del espectáculo.

"Vivió en Paris, se codeaba con príncipes como Alberto de Mónaco, era amigo de Claudia Schiffer, Mick Jagger en su momento le cantó el feliz cumpleaños en Buenos Aires", comentó la panelista Mariana Brey en una de las emisiones de enero de Socios del espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece. Una estafa económica fue la gota que rebalsó el vaso para hundirse en el negocio.

A raíz de esta situación bisagra en su vida, comenzó a tener una profunda angustia y comenzó a ser adicto al alcohol. "Tuve una gran depresión. No me sentía bien y la verdad es que empecé a tomar un poquitito de más. Cuando me di cuenta recurrí a Alcohólicos Anónimos, y a mí me salvó la vida", indicó el exrepresentante.

Por este trágico motivo, tomó la decisión de aislarse en el campo, iniciar un programa de rehabilitación y rehacer su vida. Actualmente, se convirtió en un activista que reparte viandas de comida a personas en situación de calle para una iglesia ubicada en el barrio porteño de Recoleta. "Gracias a Dios hace cinco años que no tomo alcohol", expresó Pïñeiro.

La década de los 90 fue una era de excesos y despilfarro que muchas personas aprovecharon para erigirse como personalidades y famosos, sin embargo, muchos cambiaron su vida con el correr de los años. De hecho, en los últimos días se conoció qué fue de la vida de una famosa figura a la que siempre se lo veía rodeado de mujeres y hoy pasa sus días en una chacra alejada de la gran ciudad.

Se trata del empresario y agente de modelos Pancho Dotto, quien fue conocido hace más de 20 años como el "dueño de la belleza argentina". El hombre, que ya tiene unos 70 años, fue la cara reconocida detrás de las modelos más importantes de un generación y supo amasar una gran fortuna al calor de los desfiles, las presentaciones y los shows televisivos.

Por sus manos pasaron las carreras de modelos como Pampita, Valeria Mazza, Araceli González y muchas figuras importantes. No obstante, Dotto decidió dar un giro radical en su vida, aunque no abandonó el hedonismo que lo caracteriza. Si bien se alejó de los medios tradicionales y de la gran ciudad, Pancho mantiene mucha intensidad en las redes sociales, donde hace posteos casi diarios y muestra parte de su nueva vida.