Yanina Latorre derrapó contra Valeria Mazza por sus dichos sobre la maternidad: "Adeptas conchassecas"

Yanina Latorre expresó su furia contra Valeria Mazza por sus dichos sobre la maternidad y la crianza de sus hijos.

Yanina Latorre apuntó contra Valeria Mazza tras sus polémicos dichos sobre la crianza de sus hijos. En su descargo, la "angelita" se refirió a Valeria como una "pelotuda" y más tarde enfrentó a otras usuarias de Twitter que la agredieron por criticar a otra mujer.

Todo comenzó cuando una usuaria de la plataforma compartió un fragmento de la entrevista que Mazza dio para Infobae y les preguntó a los periodistas de LAM (América TV) qué pensaban al respecto. "¿Qué opinan #LAM?", twitteó la usuaria. Latorre citó el tweet y escribió: "Qué mujer pelotuda".

En otro mensaje, la panelista agregó: "Para Valeria, es nena, nene, cocina, trabajo, mamá y papá. Dios. Tan básico todo que da miedo". Mientras cientos de usuarios le dieron la razón, argumentando que Mazza perpetuó los roles de género con sus dichos, muchos otros apuntaron contra Yanina.

"O sea que decir 'pelotuda', ¿es de agresiva? Se lo dijiste a Valeria Mazza", señaló una seguidora, a lo que la esposa de Diego Latorre contestó, completamente enojada contra quienes la insultaron: "Jajaajajajjajajajajaaja las adeptas conchasecas de Valeria Mazza, me superan. No tienen solución".

Los dichos de Valeria Mazza sobre la crianza de sus hijos

En aquella entrevista para Infobae, Valeria Mazza había comparado su experiencia como madre de sus tres hijos varones y de su hija mujer, explicando que la crianza era muy diferente por cuestiones de género. Mientras muchas madres se sintieron identificadas y le dieron la razón, otras personas la criticaron ferozmente en las redes y la acusaron de perpetuar estereotipos de género.

"Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos, pero como estructura, el hombre es mucho más simple que la mujer. Entonces como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer", expresó la modelo en un fragmento de la nota.

Al ver la enorme repercusión que generaron sus dichos en Twitter, Mazza emitió un descargo para aclarar la situación. "¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Cómo se puso la cosa! Uno: el ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida, nadie nos enseña, hacemos lo que podemos, lo que vamos aprendiendo que nuestros hijos nos van enseñando, y muchas veces repetimos lo que hemos aprendido de nuestros padres", comenzó.

"Dos: uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal no es dar lo que uno puede sino lo que ellos necesitan, así que más allá del sexo tiene que ver con su personalidad y sus necesidades. Tres: siempre hablo desde mi experiencia, no generalizo, hablo desde mi lugar, esto es lo que conozco, lo que a mí me pasa, esta es mi experiencia", concluyó la modelo.