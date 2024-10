Quiénes son las mujeres famosas que estuvieron en la fiesta del yate con jugadores de Independiente.

El Club Atlético Independiente se encuentra en boca de todos y no por la conquista de un nuevo título. Marco Pellegrino y Diego Tarzia son los protagonistas de un escándalo que implica fiesta, un yate e influencers famosas, y que les costó su convocatoria al partido del "Rojo" contra Godoy Cruz el pasado sábado 26 de octubre.

Todo comenzó cuando se filtraron una serie de fotografías de los defensores en un yate a pura fiesta con mujeres, de las que tres son famosas. A continuación te contamos quiénes son estas figuras y más sobre el escándalo del momento.

Quiénes son las famosas que estuvieron en el yate con los jugadores de Independiente

Florencia Regidor, Brisa Marcos y Sasha Ferro son las famosas que estuvieron en el yate con Marco Pellegrino y Diego Tarzia, jugadores de Independiente. Al parecer, la fiesta tuvo lugar luego de la victoria del club frente a Lanús por la Liga Profesional.

Pero, ¿quiénes son estas figuras? Florencia Regidor es una joven de 21 años que saltó a la fama con Gran Hermano en la edición 2024. Tras su salida del reality, se enfocó en el modelaje y las redes sociales, siendo una de las influencers más populares de TikTok Argentina y en Instagram.

Por su parte, Brisa Marcos es una streamer de Twitch, que también cuenta con popularidad en TikTok e Instagram. En sus perfiles suele realizar diferentes transmisiones en vivo, que cuentan con miles de usuarios como espectadores. Por último, Sasha Ferro es quizás la figura con mayor trayectoria de las tres, ya que es la influencer con más tiempo en redes sociales y cantidad de seguidores. Además, vende contenido para adultos en OnlyFans.

Qué dijo Julio Vaccari, DT de Independiente, sobre la fiesta en el yate

Tras las fotos de la fiesta en el yate de Marco Pellegrino y Diego Tarzia, Julio Vaccari, DT de Independiente, expresó su malestar con la situación durante la conferencia de prensa postpartido con Godoy Cruz.

El DT comenzó diciendo: “Primero, no soy quién para reflexionar sobre nada. El punto de lo que se habló en las últimas horas, la verdad te voy a ser sincero… lo sabía desde el primer día. Es más, todas las fotos y videos me llegaron". De todas maneras, expresó: "Los futbolistas son totalmente libres", pero aclaró: "No lo comparto y no me gustan, aunque aconsejo. Muchas redes sociales, muchas fotos, videos…".

"Pero te vuelvo a repetir, en mi día libre a mí no me mueven de mi casa. Así que tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que quieran en su día libre, siempre y cuando rindan en los entrenamientos y en la cancha”, compartió su opinión sobre el tema, y agregó: "No hay nada que objetar en los futbolistas, sí corregirlos y decirles que no es el camino para su profesión, lo que les va a traer buenos resultados…".