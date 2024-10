La bronca de Vaccari por el "yate-gate" en Independiente.

El entrenador de Independiente, Julio Vaccari, se mostró molesto por la divulgación de las fotos y los videos de algunos jugadores de fiesta en un yate. Luego de que Godoy Cruz de Mendoza le empatara el partido sobre el final por 1-1 en Avellaneda, el director técnico de 44 años se presentó en la conferencia de prensa en la sala del stadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Más allá del análisis sobre este encuentro en sí, el centro de la escena estuvo también en lo ocurrido durante la semana previa con ciertos futbolistas, que derivó en las exclusiones de Marco Pellegrino y Diego Tarzia para el choque con el "Tomba".

Consultado al respecto, el DT que pasó por Vélez y Defensa y Justicia exhibió su fastidio por la mencionada situación. Si bien aclaró que se trató del día libre del plantel profesional, posterior a la victoria por 2-0 en la cancha de Lanús, también les pidió a los jugadores "ser más vivos" en este sentido y reconoció que ya sabía todo antes de que el polémico material audiovisual se volviera viral a través de las redes sociales.

Vaccari rompió el silencio sobre el "yate-gate" en Independiente: "No es el camino para su profesión"

En la conferencia posterior al 1-1 contra Godoy Cruz en Avellaneda, el estratega disparó: “Primero, no soy quien para reflexionar sobre nada. El punto de lo que se habló en las últimas horas, la verdad te voy a ser sincero… lo sabía desde el primer día. Es más, todas las fotos y videos me llegaron". Igualmente, remarcó que "primero, los futbolistas son totalmente libres", aunque al mismo tiempo recalcó: "No lo comparto y no me gustan, aunque aconsejo. Muchas redes sociales, muchas fotos, videos...". Incluso, el técnico sostuvo que a veces los jugadores "tienen que ser más vivos" y profundizó: "Pero te vuelvo a repetir, en mi día libre a mí no me mueven de mi casa. Así que tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que quieran en su día libre, siempre y cuando rindan en los entrenamientos y en la cancha”.

La fiesta en el yate de algunos jugadores que fastidió a Vaccari en Independiente.

Sobre esta tema, Vaccari destacó en Independiente que “no hay nada que objetar en los futbolistas, sí corregirlos y decirles que no es el camino para su profesión, lo que les va a traer buenos resultados…". Si bien en las imágenes que trascendieron se ve que participaron varios futbolistas del festejo, como por ejemplo Kevin Lomónaco y Felipe Loyola, el entrenador señaló que Tarzia y Pellegrino no fueron marginados por ello exclusivamente: "Con Diego y Marco es una situación diferente, algo que sucedió que pone en juego la salud institucional. Y cuando eso sucede, algo se rompe y hay que tomar decisiones”. Firme y de manera contundente, el estratega remató: “Soy un técnico que no me gusta castigar, que no me gusta cobrar multas; me gusta explicar y dar avisos. Pero hay determinadas situaciones que se ponen en juego en las que hay que tomar decisiones, que se quedan en el vestuario. De esa manera es donde va a quedar la situación”.

Qué pasó con la fiesta del yate en Independiente

El sábado 19 de octubre, un día después de haber derrotado a Lanús por 2-0 como visitante, se volvieron virales las fotos y los videos de algunos futbolistas de fiesta en un yate con la ex Gran Hermano Florencia Regidor, la modelo Sasha Ferro y la influencer Bri Marcos, entre otras famosas. Si bien se trató del día libre de los futbolistas, el materal divulgado por el periodista Pablo Carrozza desató la furia de muchos hinchas en las redes sociales y molestó al cuerpo técnico, que decidió excluir a Tarzia y a Pellegrino, aunque argumentaron que ello se debió a otras situaciones acumuladas también. De hecho, no tomaron la misma decisión con Loyola y Lomónaco, entre otros presentes en la celebración.