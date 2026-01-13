Quién es la hija de Griselda Siciliani: con quién tuvo a Margarita

Nacida en 2012, la adolescente crece lejos de la exposición pública y desarrolla intereses artísticos propios, especialmente ligados a la danza y la música.

La vida personal de Griselda Siciliani suele despertar interés tanto como su trayectoria artística. Dentro de ese universo íntimo, Margarita ocupa un lugar central. La hija que tuvo junto a Adrian Suar creció lejos del foco mediático, aunque su nombre aparece con frecuencia cuando se repasa la historia de una de las parejas más reconocidas del espectáculo argentino.

Griselda Siciliani y su historia familiar

A lo largo de los años, Griselda Siciliani logró consolidarse como una de las actrices más destacadas de la televisión y el teatro nacional. Paralelamente a su carrera, construyó una vida personal que siempre intentó preservar con discreción, especialmente en lo referido a su rol como madre.

Entre 2008 y 2016, la actriz mantuvo una relación sentimental con Adrian Suar, actor y productor con una extensa trayectoria en los medios. El vínculo se inició en un contexto laboral y, con el correr del tiempo, se transformó en una de las historias de amor más seguidas del ambiente artístico. Durante esos años, ambos combinaron proyectos profesionales con la vida familiar, manteniendo un perfil relativamente bajo respecto a su intimidad.

Quién es Margarita, la hija de Griselda Siciliani

La llegada de Margarita Kirzner en 2012 marcó un antes y un después en la vida de la pareja. La hija de Griselda Siciliani y Adrian Suar nació en el marco de una relación ya consolidada y, desde sus primeros años, fue cuidada de la exposición pública.

Actualmente, Margarita está próxima a cumplir 14 años y crece acompañada por ambos padres, aun después de la separación. Si bien su apellido y su entorno podrían vincularla de manera directa con el mundo de la actuación, su interés parece orientarse hacia otras disciplinas artísticas. Según contó Suar en distintas entrevistas, la adolescente manifestó no querer seguir el camino de la actuación, al menos por el momento.

Lejos de los sets de grabación, Margarita dedica gran parte de su tiempo a la danza. Toma clases de hip-hop, danza clásica y contemporánea, además de mostrar interés por el canto. Estas actividades reflejan una inclinación artística propia, que se desarrolla sin la presión de replicar la carrera de sus padres.

Adrian Suar y el vínculo con su hija

En varias oportunidades, Adrian Suar se refirió públicamente a la crianza de su hija y a la importancia de respetar sus decisiones. El productor destacó el compromiso de Margarita con el baile y la música, subrayando que se trata de elecciones personales que son acompañadas desde el ámbito familiar.

Tras la separación de Griselda Siciliani en 2016, Suar mantuvo una relación cercana y constante con su hija. Ambos padres priorizaron el bienestar de Margarita, sosteniendo una dinámica familiar que permitió un crecimiento equilibrado, más allá del fin de la pareja.

La separación de Griselda Siciliani y Adrian Suar

La ruptura entre Griselda Siciliani y Adrian Suar, luego de ocho años juntos, sorprendió al mundo del espectáculo. La pareja decidió poner punto final a la relación tras atravesar una crisis que consideraron irreversible. La noticia tuvo gran repercusión mediática, no solo por la popularidad de ambos, sino también por la familia que habían formado.

A pesar de la separación, el vínculo entre Siciliani y Suar se mantuvo en buenos términos, especialmente por su rol como padres. Esa decisión permitió que Margarita creciera en un entorno cuidado, lejos de conflictos públicos y con el acompañamiento de ambos.