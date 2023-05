Qué es de la vida de Sebastián Estevanez

Qué fue de Sebastián Estevanez, actor con largo recorrido en la TV argentina. Detalles de su vida y cómo es su actualidad.

Sebastián Estevanez fue sin duda alguna uno de los galanes más representativos que ha tenido la televisión argentina. Su fama trascendió con reconocidas novelas como Herencia de Amor, Dulce Amor, Camino al Amor y Golpe al Corazón, entre otras. ¿En qué anda actualmente?

Nació en Buenos Aires, el 4 de noviembre de 1970, en una familia vinculada con el arte. Su padre es un reconocido productor de televisión, quien estuvo al frente de diferentes programas muy exitosos emitidos en el país. En tanto, su hermano está al frente de una productora audiovisual y su hermana es una consagrada actriz.

Comenzó su camino como actor a los 15 años con el papel de "Rolando Rolo Gómez" en la telenovela Gino (1996) y, desde ese instante, su recorrido fue en aumento en un sendero que contó con participaciones en reconocidas producciones.

Debido a su simpatía por la que lo reconocían, se ganó la atención de varios televidentes y además alcanzó a posicionarse como uno de los actores más convocados. Al mismo tiempo, Estevanez se convirtió en modelo publicitario de distintas marcas de ropa.

Por qué dejó la actuación Sebastián Estevanez y a qué se dedica actualmente

Tras formar parte de la ficción Separadas (2020) para El Trece, Sebastián Estevanez dejó la actuación. ¿Los motivos? "Trabajé muchísimos años y estoy con unos proyectos personales que no tienen nada que ver con la actuación", le comentó a Catalina Dlugi, en una entrevista para el programa radial Agarrate Catalina que tuvo lugar en julio de 2021.

Por otro lado, Estevanez indicó a qué se quería dedicar: "Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir una casa desde cero". Y sostuvo: "Creo que soy un arquitecto frustrado".

Asimismo, y en una entrevista para la revista Hola, admitió: "No voy a negar que a veces me da nostalgia saber que no voy a laburar más, pero al mismo tiempo siento una satisfacción enorme al pensar que mi vida será más tranquila. Ya venía madurando la idea desde hace unos siete años, pero cada vez que pensaba en tomarme un descanso me acercaban un proyecto que me costaba decir que no".

Sebastián Estevanez mostró cómo le quedó la cara tras quemarse en la cara.

El accidente de Sebastián Estevanez que le cambió la vida

Creer o reventar, en marzo de 2021, Sebastián Estevanez protagonizó un grave accidente: quiso encender una fogata usando un bidón con alcohol en gel, el mismo explotó y se quemó el rostro, las manos, el cuello y la cara. Luego mostró cómo le quedaron las heridas y generó gran impacto en las redes sociales.