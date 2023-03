Qué es de la vida de Noelia Pompa

La recordada participante de Bailando por un Sueño se encuentra radicada en España en un escenario que le ha permitido brillar en diferentes aspectos de su carrera profesional.

Noelia Pompa es una cantante mediática con muchísimo talento en el mundo del baile y es recordada por su participación en el certamen Bailando por un Sueño del 2011. Posteriormente, el camino le dio la oportunidad a Noelia de estar al frente de Las Chikis y años más tarde se lanzó como solista. La pregunta que sus fanáticos ahora se realizan está vinculada con las actividades que desarrolla en la actualidad.

¿A qué se dedica Noelia Pompa en la actualidad?

Hace algunos años, Noelia Pompa dejó la Argentina para ir a probar suerte en territorio europeo. La bailarina ha tenido tiene un presente exitoso luego de ser parte de Got Talent Italia, además hizo parte de la filmación de la segunda temporada de una serie y está en pareja con un madrileño.

“La pandemia me desestabilizó bastante los planes porque me hubiese gustado ir en este tiempo para Argentina. Quería estar para los 10 años de Stravaganza. El día del estreno hablé por videollamada con Flavio (Mendoza) y Lucila Juárez, que es mi amiga”, le dijo Pompa al programa Nosotros a la Mañana de El Trece.

La nacida en Merlo expresó que tiene ganas de regresar al país pero considera que en este momento tiene suficientes motivos para seguir residiendo en Europa. Proyectos de trabajo en conjunto con un futuro inmediato con su pareja son los aspectos que ella prioriza en este instante.

La bailarina confesó que cuando decidió irse de la Argentina fue porque se encontraba mal y con ataques de pánico. "Ahora por suerte ya no aparecen, o cuando quieren hacerlo, estoy deteniéndolos mejor, ya sé como manejarlos mejor. Pero en aquel momento sentí que tenía que alejarme y reconectarme conmigo misma. Me han pasado muchísimas cosas hermosas en lo artístico en mi país pero había un proceso en mí que no encajaba”, aseguró.

En Argentina es recordada como una referente dentro del mundo del baile, pero Noelia considera que se encuentra en una constante búsqueda profesional en la cual no desea encasillarse. "Estoy más abocada a la actuación. Y con el tema del baile, con lo de Got Talent me tuve que poner un poco más firme de nuevo. Ahora también me han llamado para el de aquí (España), así que se van abriendo puertas. Sigo programando, pero sin encasillarme”, dijo.

Sobre su presente sentimental, la actriz añadió que se encuentra muy bien con su pareja y que le entrega muchísima paz mental. Contó que la mayor parte de su tiempo la pasan en la montaña y que lo que actualmente vive era un asunto que buscaba desde hace varios años.