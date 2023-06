Qué es de la vida de Dolores Fonzi

Desde sus comienzos en la televisión hasta su incursión en el cine y la dirección, su talento y versatilidad han sido reconocidos y aplaudidos. Su última aparición como directora en "Blondi" demuestra su capacidad para explorar nuevos horizontes y su constante evolución como artista.

Desde sus primeros pasos en el mundo de la actuación hasta su más reciente incursión como directora, Dolores Fonzi dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento argentino. Con una trayectoria llena de éxitos y reconocimientos, Fonzi se ganó el cariño y admiración del público con su talento y versatilidad en cada proyecto en el que ha participado. Veamos un recorrido por su carrera y su última aparición destacada.

Los Inicios Prometedores de Dolores Fonzi

Dolores Fonzi comenzó su formación actoral en la reconocida escuela de Carlos Gandolfo. A los diecisiete años, hizo su primera aparición en la serie televisiva "La nena" en 1996. Sin embargo, fue en 1998 cuando Cris Morena la seleccionó para interpretar a Clara Vázquez en "Verano del 98", junto a su hermano, quien interpretaba a Benjamín Vázquez. Su papel como villana en esta exitosa tira le otorgó gran popularidad y éxito, consolidando así su carrera en ascenso.

Diversidad de Proyectos y Reconocimientos

La película dirigida por Fonzi, retrata años de familias monooparentales de madres solteras.

A lo largo de su carrera, Dolores Fonzi ha participado en una amplia gama de proyectos, tanto en televisión como en cine y teatro. En 2001, su interpretación de una chica con un leve retraso mental en la serie "El sodero de mi vida" en Canal 13 le valió un gran reconocimiento. Además, experimentó en el ámbito cinematográfico con la película "Caja negra" (2002), donde no solo actuó, sino que también participó en la creación integral de la cinta.

Fonzi ha dejado su huella en numerosas películas, incluyendo "Vidas privadas" (2001), "El fondo del mar" (2003), "El aura" (2005), "La mujer rota" (2007), "Salamandra" (2008), "El club de la muerte" (2008) y "El campo" (2011), esta última le valió una nominación al premio Cóndor de Plata como mejor actriz.

En el ámbito televisivo, protagonizó el unitario "Disputas" (2003) y la adaptación de la obra teatral de John Ford, "Lástima que sea una puta" (2004). Además, fue parte de la serie de terror "Sangre fría" (2004), donde compartió protagonismo con Mariano Martínez.

Su Regreso triunfal y auge en la dirección

Tras un breve receso, Dolores Fonzi regresó a la televisión en 2012 con su participación en la exitosa producción de Underground para Telefe, "Graduados". También formó parte del aclamado unitario "En Terapia" en TV Pública, compartiendo escena con reconocidos actores como Norma Aleandro, Diego Peretti, Leonardo Sbaraglia, Germán Palacios, Ailín Salas y Julieta Cardinali. Además, retomó su amor por el teatro protagonizando la obra "Isósceles".

Sin embargo, uno de los hitos más destacados de su carrera reciente fue su incursión en la dirección. Este año Fonzi se enfocó exclusivamente en dirigir su ópera prima titulada "Blondi". Esta película aborda la relación entre madres e hijos, la complicidad y los desafíos que pueden surgir en una familia. Fonzi comentó sobre esta experiencia: "Después de hacer muchas películas te vas dando cuenta de cómo funcionan los rodajes, qué está bien y qué está mal. Por supuesto que tenía dudas e incertidumbre sobre cómo me iba a repartir entre la directora y la actriz, pero me sentí un pez en el agua. No hubo interferencia entre mi idea y cómo pude comunicarla. La misma onda que se ve en la película es la que había en el equipo".