Qué es de la vida de Camila Bordonaba, actriz de Chiquititas y Rebelde Way: así está hoy

A 20 años del éxito que la llevó a la cima, te contamos qué fue de la vida de Camila Bordonaba, quien lejos de las cámaras, siempre eligió el camino del arte.

Camila Bordonaba fue una de las figuras más representativas de una generación: su participación en Chiquititas y su posterior salto a la fama encarnando a Marizza en Rebelde Way, hicieron de su carrera un estallido que incluso la llevó a recorrer el mundo con el personaje y el de sus compañeros. Sin embargo, en 2009 decidió alejarse de los medios y de la provincia de Buenos Aires para irse a vivir a la Patagonia y rehacer su vida. Te contamos qué es de su vida y cómo es el presente de Camila Bordonaba.

Que es de la vida de Camila Bordonaba

Desde su retiro de las pantallas, Camila nunca dejó de estar ligada al arte: durante estos años en el sur se dedicó a diferentes tareas y aportes en espacios como centros culturales. Su participación en producciones audiovisuales se trata del detrás de cámara donde despliega todo lo que aprendió en sus años de televisión.

En el 2017 Bordonaba estuvo en Buenos Aires y visitó a su ex compañero de elenco Felipe Colombo en el programa de radio que conducía en ese momento. “Hace rato me fui de la Capital y viajo por el país, está muy lindo afuera”, dijo sin dar más detalles sobre su vida.

Después de estar en Chiquititas y Rebelde Way, protagonizó El patrón de la vereda con Gustavo Bermúdez y formó parte de los elencos de Son de Fierro, Gladiadores de Pompeya y Atracción x 4.

De golpe dejó de estar en pantalla y de dar notas, convirtiéndose prácticamente en un misterio. “Me harté de eso cuando empecé a laburar en televisión y más cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando”, contó en alguna oportunidad sobre su decisión de alejarse completamente de los medios.

La.nueva vida de Camila Bordonaba la tiene dirigiendo producciones audiovisuales en la Patagonia Argentina.

Lo cierto es que se sabe que continúa en la Patagonia Argentina, y durante los últimos meses sólo realizó unos cuantos posteos en las stories de instagram que se borran luego de 24 horas: la particularidad es que siempre se la ve rodeada de naturaleza, en actividades culturales o buscando apoyo por alguna causa ambientalista o de autogestión. De hecho, recientemente compartió e hizo la voz en off de la campaña por Mamanitas Acampe Cultural: "Para que sea para todes, para que no caiga en manos equivocadas. Por menos propiedad privada, y más espacios de arte y sanación". Además, acompañó la publicación con un texto en el que decía: "Mamanitas esta en venta y necesitamos tu ayuda para comprarlo. Queremos que ese pedazo de bosque nos siga uniendo, Y si no tenes plata nos ayuda mucho que compartas, que le cuentes a la gente de esto. Es una gran misión pero sabemos que juntes lo podemos lograr".