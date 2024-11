Qué es de la vida de Jessica Geneux, la esposa de Martín Palermo.

Martín Palermo, una leyenda del fútbol argentino y el máximo goleador histórico de Boca Juniors, sigue demostrando su talento, pero esta vez desde el banco de suplentes. El fin de semana pasado, el "Titán" celebró su primer título como director técnico al consagrar a Olimpia de Paraguay en el campeonato local. Mientras él escribe un nuevo capítulo de su carrera deportiva, su esposa, Jessica Geneaux, brilla en un camino completamente diferente, pero igualmente apasionante: el arte.

Geneaux encontró su lugar en el mundo como artista plástica, una vocación que cultivó con dedicación a lo largo de los años y que supo adaptar a su vida nómade junto a Palermo. Desde muy joven, el arte fue su refugio, experimentando con diversas disciplinas como la pintura, el canto, el teatro y el baile. Sin embargo, la pintura se convirtió en su gran amor.

“Siempre me sentí conectada con el mundo artístico. De chica hice de todo: dibujo, pintura, canto, baile, teatro… Era mi espacio de confort”, contó Jessica en una entrevista con La Nación.

Hace 15 años, decidió profundizar en su pasión y comenzó a tomar clases de realismo y grabado. Allí perfeccionó su manejo de luces, sombras y escultura, desarrollando un estilo propio. Cada etapa de la carrera de Martín como entrenador fue una oportunidad para seguir aprendiendo. “Cuando estuvimos en Mendoza por Godoy Cruz, me anoté en un taller. Lo mismo hice en México cuando él dirigía Pachuca”, recordó.

Cómo surgió la pasión y el proceso creativo de Jessica Geneaux por el arte

Para Jessica, pintar es un acto de libertad absoluta. “Algo dentro mío se despertó y fue como si me atravesara. Tuve que decir en voz alta: ‘Necesito pintar’. Ese momento en el que dejás que la pintura fluya en el lienzo sin saber exactamente qué va a pasar es mágico. Te conecta con una libertad que pocas cosas te dan”, reflexionó en la misma entrevista con La Nación.

Su obra no solo destaca por su técnica, sino también por su capacidad de transmitir mensajes. Muchas de sus creaciones esconden significados que invitan al espectador a buscar más allá de lo evidente. “Me encanta que la gente descubra detalles o palabras ocultas en mis obras. No todos ven lo mismo, y eso es lo fascinante del arte”, explicó.

Jessica Geneux encontró su pasión en el arte.

A pesar de estar casada con una de las figuras más icónicas del fútbol argentino, Jessica mantiene un perfil bajo en redes sociales, enfocándose en su desarrollo artístico y su familia. Casada con Martín desde hace más de una década, comparten dos hijos y una vida llena de mudanzas y nuevas experiencias.

El arte llevó a Jessica a lugares como Italia, donde continuó perfeccionando su técnica, y hoy comparte parte de su obra a través de su cuenta de Instagram. Allí la artista logró captar la atención de sus seguidores, quienes valoran su talento y autenticidad.

Mientras Palermo celebra su éxito como entrenador, Jessica sigue consolidándose como una artista con voz propia, trascendiendo los estadios que marcaron la carrera de su esposo.