Preocupación total por la salud de Enrique Iglesias: el parte médico

El cantante canceló un show a última hora y generó gran preocupación por su estado de salud. Qué dicen los médicos al respecto.

Enrique Iglesias encendió las alarmas y generó gran preocupación por su estado de salud. El famoso cantante hizo un anuncio a través de sus redes sociales en donde canceló un importante show a último minuto. Y aunque si bien el artista dio algunas explicaciones al respecto, su "excusa" no convenció del todo a sus fanáticos.

El cantante español realizó una publicación en sus historias de Instagram en donde reveló que, por orden médica, debía cancelar su show en México, programado para el pasado fin de semana. El hijo de Julio Iglesias contó cuál era la sintomatología que sufría, pero los fanáticos no se mostraron convencidos debido a que el concierto no fue reprogramado.

Según relató él mismo, la situación de salud se agravó previo al show, motivo por el que los médicos le recetaron que hiciera estricto reposo. "Queridos fans: Muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche”, empezó su comunicado que conmocionó a los miles de seguidores que ya contaban con una entrada para ir a verlo en vivo.

"Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto. Tengo prohibido subirme al avión", continuó. Luego, se lamentó: "Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma pronto".

La historia que publicó Enrique Iglesias tras cancelar su show en México.

Cómo avanza la salud de Enrique Iglesias

Luego de esta situación que generó gran conmoción entre el club de fans del intérprete de éxitos como No me digas que no y El Perdedor, el cantante pudo viajar de vuelta a España y continuar con su recuperación desde la comodidad de su hogar. En este marco, Isabel Preysler, la mamá de cantante, brindó declaraciones a la prensa española sobre la salud de su hijo.

"Ha sido un susto, pero afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y para él ha sido un gran disgusto el haber tenido que cancelar el concierto porque es un gran profesional", reveló la mediática que hace ya muchos años se encarga de brindar declaraciones sobre la carrera del cantante.

En este marco, Isabel sentenció: "Sigue en cama pero confiemos en que en pocos días ya pueda volver a su actividad profesional". Por su parte, Iglesias no volvió a brindar declaraciones sobre su salud y hasta ahora se desconoce posibles fechas de regreso a México. Sin embargo, la productora a cargo de organizar el evento ya empezó con las políticas de reembolso.