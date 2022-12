Preocupa la salud de Darío Barassi: "Estoy muerto"

El conductor Darío Barassi hizo una alarmante publicación en su cuenta de Instagram y asustó a todos sus seguidores.

Darío Barassi, actor y flamante conductor de 100 argentinos dicen (El Trece), hizo una alarmante publicación sobre su estado de salud y asustó a sus seguidores. "Estoy muerto", sentenció, dejándose ver postrado a una cama tras pasar unas vacaciones en San Juan.

“Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, contó Barassi en una serie de stories de Instagram, con el humor ácido que lo caracteriza. “Ay Dios, me siento para el orto. Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo", agregó en otra publicación.

Además, reveló porque decidió exteriorizar lo que le sucede y compartirlo en las redes sociales: "No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”. En otra de las stories desde su cama enfocó a su hija Emilia, a quien llamó "mi compañera de internación". Por último, subió una foto descartando que su cuadro fuera COVID-19, lo que fue motivo de alegría para quienes siguieron la historia.

Darío Barassi descartó haberse contagiado COVID-19.

Darío Barassi reveló una insólita anécdota al aire: "Cayó la policía"

En los últimos años, Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más exitosos de la pantalla de El Trece gracias a su labor en 100 argentinos dicen, un programa que logró enamorar a los espectadores y se colocó como uno de los comodines de la señal del Grupo Clarín. Pero el actor tiene otros proyectos en carpeta y pronto dejará la grilla del canal que conduce Adrián Suar. Pero mientras tanto, Barassi sigue divirtiendo con su estilo desfachatado y anécdotas graciosas de su vida.

Una de las consignas de 100 argentinos dicen de hace unos días fue "si alguien pone mala cara cuando le suena el teléfono, ¿de dónde lo están llamando?", a lo que Barassi aclaró que se refería a un rostro de preocupación y no de enojo. "De la policía", fue la respuesta de una participante que provocó la curiosidad del conductor, quien le consultó si alguna vez había estado presa por algún acto de vandalismo. La réplica de la concursante fue tan inmediata como contundente: "No, todavía no".

Fue entonces que el actor decidió revelar una anécdota inédita de su infancia: "¿Yo conté la vez que pinté un grafiti en la esquina del colegio? Si, pinté un grafiti… cuando tenías 15 años, hacías como un boliche, matiné, todos los grupos hacíamos fiestas. Pinté un nombre, no me acuerdo ni cómo se llamaba". "Cayó la policía, le di todos los datos de cómo llegar a mi casa, yo vivía en la loma del orto, nadie sabía llegar a mi casa", agregó Barassi.

"El policía, esa tarde, llegó", sumó el conductor sobre su pasado vandálico. Siguiendo con su relato, Barassi explicó que cuando el oficial entró a la casa, su madre empezó a retar a su hermano Fernando, "que era el vandálico de la familia", mientras con su otro hermano estaban sentados, rezando. Entonces, el policía reveló que estaba ahí por el "joven Darío Pacheco". "Ay, mamá no hice nada!", cerró Barassi entre risas la divertida anécdota.