Por qué La Negra Vernaci y Luciano Castro terminaron: se conocieron las razones

La Negra Vernaci deslizó, muchos años después de aquel romance, por qué terminó su amor con Luciano Castro.

Muchos años después de haber terminado la relación con Luciano Castro, Elizabeth "La Negra" Vernaci reveló los motivos por los que culminó el romance con el actor que ahora está de novio con Florencia "Flor" Vigna.

La locutora de 60 años detalló en una entrevista en las últimas horas cómo fue aquel vínculo amoroso con el artista y hasta deslizó las razones por las cuales no pudieron continuar juntos.

Por qué terminó la relación entre La Negra Vernaci y Luciano Castro

La conductora de Sobredosis de TV (C5N) recordó que para ella "fue una relación importante", calificó a su expareja como "un caballero" y profundizó: "La pasé fantástico. Nunca hablaría mal de él… ¡Cómo no lo voy a querer si me hizo muy feliz!".

"Hay gente que hasta cree que es el padre de mi hijo", reconoció la presentadora en referencia a Vicente Bonavetti, quien tuvo junto a Martín Bonavetti. Si bien reiteró que en su vida "fue una relación importante", también aclaró que "no fue la única ni la más importante".

Fiel a su estilo sincero, irónico y directo, "La Negra" Vernaci añadió que "fue un polvo larguísimo, es cierto". "La pasé fantástico", admitió además. Sobre el final de la charla, la conductora dio a entender por qué culminó aquel vínculo amoroso con el actor de 46 años, quien según sus palabras sería egocéntrico y poco afectuoso: "Ahora estoy con uno que me trata bien. Está pendiente, me busca... Y no me pregunta '¿estuve bien en la escena?'".

Cómo fue la relación entre La Negra Vernaci y Luciano Castro

Todo empezó cuando ambos fueron invitados al programa La Biblia y el Calefón (El Trece) en 2005 y Vernaci llenó de piropos en vivo a el actor, que en aquel entonces tenía 30 años y ella, 44. Luego de aquel cruce caliente ante las cámaras en el estudio de televisión, se pasaron los teléfonos, comenzaron a salir y fueron pareja hasta 2009.

No obstante, ambos prefirieron mantener la intimidad del romance al margen de los medios de comunicación y apenas fueron captados por los paparazzis de aquella época en algunas oportunidades. Más allá de que Elizabeth quiso poner paños fríos al respecto, lo concreto es que el actor luego no quiso ser su amigo y ella nunca conoció a los hijos que tuvo más tarde con la modelo Sabrina Rojas: Fausto y Esperanza Castro.