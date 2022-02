Estallaron los memes por las fotos de Flor Vigna y Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro publicaron sus fotos a lo Pamela Anderson y Tommy Lee, por lo que explotaron los memes en las redes sociales. Repasá las mejores reacciones.

"Flor" Vigna y Luciano Castro publicaron imágenes en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram a modo de parodia de la famosa producción de fotos de Pamela Anderson y Tommy Lee. Sin embargo, la movida estuvo muy lejos de salirles como ellos esperaban. Es que, poco tiempo después de que se viralizaran, explotaron los memes contra ellos en las redes sociales.

La idea de haber copiado a los artistas estadounidenses surgió a partir de que se estrenara la miniserie biográfica de ambos en Star+. Y como consecuencia, en Twitter no los perdonaron: los compararon con otros personajes famosos, apelaron a rostros divertidos de un confundido Lionel Messi y hasta postearon gifs para destrozarlos a puro humor e ironía.

Los memes por las fotos de Luciano Castro y Flor Vigna a lo Pamela Anderson y Tommy Lee

En la aplicación tecnológica del pajarito, destruyeron a la ex Combate (El Nueve) y a su novio por las imágenes compartidas para sus millones de fanáticos en sus perfiles de Instagram: @florivigna y @castrolucianook. Por supuesto, no faltó la mención al supuesto parecido entre el actor y uno de sus colegas de la serie Game of Thrones: el norteamericano Peter Dinklage.

Los memes por las fotos de Flor Vigna y Luciano Castro.

Por lo tanto, bien vale la pena repasar apenas algunas de las burlas más ingeniosas y entretenidas contra la pareja de actores que se destacan en la televisión nacional.

Los mejores memes y reacciones de las redes sociales tras las fotos virales de Flor Vigna y Luciano Castro