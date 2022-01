Flor Vigna cruzó a una seguidora que le pidió que sea más "femenina": "Mejor así"

Flor Vigna recibió una fuerte crítica por mensaje directo y le respondió a su seguidora con muchísima altura y educación.

Flor Vigna recibió un mensaje privado de una seguidora que le pedía que fuera más "femenina" y la cantante le respondió de forma tajante y con mucha altura. "Mejor así", replicó la bailarina, dejando en claro que por más mensajes que le manden sus haters, ella seguirá fiel a su estilo. El intercambio se dio en Instagram, donde Flor Vigna tiene más de cinco millones de seguidores.

Las redes sociales son un espacio en el que muchas personas aprovechan el anonimato o la misma virtualidad para opinar y criticar sobre temas que en persona probablemente no dirían. Los haters son una problemática que afecta tanto a famosos como a desconocidos. En las últimas horas quien vivió una situación de este estilo fue Flor Vigna, pero la cantante la superó con una respuesta con mucha altura y educación.

"Ya no queda lindo lo anti femenina que sos, realmente sos un amor pero no queda lindo. Sé un poquito más fina Flor, ya queda feo", le escribió a la bailarina por mensaje directo una seguidora. Sin darle vueltas a la cuestión, Flor Vigna mostró con una captura de pantalla su respuesta tajante pero con mucha altura: "Es que mi personalidad es así. Me siento mejor así".

No conforme con esta réplica, la bailarina le dejó un mensaje a quien la criticó y a todos sus haters. "Aunque no coincidamos te deseo que seas muy feliz con tu estilo y libertad. Yo también voy a intentarlo con lo mío", cerró Vigna, segura de su personalidad y su autenticidad. Por otra parte, la cantante también compartió dos imágenes muy distintas de su participación en Showmatch: primero disfrazada de hombre y en la segunda, más "femenina", como le pedía su hater.

La respuesta de Flor Vigna a su hater

Suelto, una canción escrita desde el corazón

Luego de haber lanzado UY!, su primer sencillo, Flor Vigna recibió una oleada de críticas debido a que a muchas personas le parecía muy bizarro el contenido que se mostraba en el videoclip. Sin embargo, la artista no se dejó influenciar por estos comentarios y continuó por enfocarse en su carrera musical, por lo que en las últimas semanas lanzó Suelto, su último sencillo en colaboración con Miss Bolivia.

Según contó la misma Flor en sus redes sociales, fue su mamá la que la inspiró para escribir el estribillo de la canción, ya que constantemente le decía "suelto y confía, que ya va a venir algo mejor". Así fue como Vigna tomó esas sabias palabras y las convirtió en un nuevo tema que conmovió a sus fanáticos.