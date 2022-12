Pitty La Numeróloga reveló el futuro de Tini Stoessel y De Paul: "No veo"

Pitty La Numeróloga habló de la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel y dejó varias sorpresas. Qué dijo.

Pitty La Numeróloga hizo un análisis de la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, a quienes se los vio muy enamorados y expuestos en redes sociales tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. La especialista vaticinó qué será del futuro de ambos y lejos de buenos comentarios, no lo vio muy prometedor.

"Me voy más al futuro: ellos se están exponiendo mucho. No se están cuidando. Él no la está cuidando tanto a ella. No veo que sea una relación duradera", lanzó de manera contundente en LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. Al mismo tiempo, explicó que "es una pasión de jóvenes y están disfrutando", aunque enfatizó: "No creo que la relación tenga mucha continuidad".

En cuanto a la artista, dijo que podría aparecer en su vida una persona que no sea argentina. "A ella la veo con una persona del exterior, con más estructura. Puede ser su próximo manager. Esto va a ser más adelante. No creo que sea argentino. Le va a acompañar en la vida", detalló.

Por el lado del campeón del mundo Rodrigo De Paul, sostuvo que podría interferir el hecho de no solucionar del todo las cosas con su expareja y madre de sus hijos, Camila Homs. "A él lo veo con cosas pendientes. Creo que tiene cuestiones pendientes en los afectos con su relación anterior. No es una relación que esté totalmente resuelta", señaló.

Tini Stoessel reveló la charla secreta que tuvo con Rodrigo de Paul: "Me llamó llorando"

Tini Stoessel reveló la charla íntima que tuvo con Rodrigo de Paul en pleno Mundial Qatar 2022, cuando el futbolista estaba muy angustiado antes de un partido sumamente importante.

Se sabe que la presión que viven los jugadores de fútbol profesionales no es nada fácil de sostener sin una red de contención. Afortunadamente, De Paul contó con Tini durante todo el proceso, quien lo escuchaba desde el otro lado del teléfono y a varios kilómetros de distancia.

Ahora que Argentina se consagró campeón del mundo y ya pasaron varios días, Tini reveló en una charla con Lizardo Ponce para Star+ cómo fue aquella conversación tan personal que tuvo con su novio, quien transitaba uno de los momentos más desafiantes y difíciles de toda su carrera.

“Es lo más bueno que hay en el mundo. Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”, dijo Stoessel sobre la personalidad de su pareja. Y detalló que dos días antes de la final, Rodrigo la llamó desesperado.