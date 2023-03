Piqué se metió con la novia de un jugador del Barcelona: el video que repudiaron todos

Gerard Piqué protagonizó un hecho que se volvió viral en las redes sociales y que involucró a la novia de un futbolista del Barcelona. El escándalo del exfutbolista.

Gerard Piqué tuvo una actitud que fue repudiada por todos y pudo observarse a través de las redes sociales, donde se filtró un video que se volvió viral. El exfutbolista y actual presidente de la Kings League, la liga de streamers, tuvo un fuerte cruce con la novia de un jugador del Barcelona mientras se encontraba en el estadio Camp Nou viendo un partido.

La sesión de Shakira con Bizarrap expuso de manera escandalosa a Gerard Piqué. En esta oportunidad, fue criticado en las redes sociales a raíz de un posteo viral. "Gracias Clara Chía por quitarle este cerdo de encima a Shakira. Bien lo dijo en la sesión 'pero trabaja el cerebro un poquito también'", escribió contundente una usuaria de Twitter.

En el video, se lo ve a Piqué enojado con una mujer que le pedía que le de su asiento. Se trataba de la novia de Frenkie De Jong, el neerlandés que juega en el equipo Culé y quien fue compañero suyo. La joven se quedó sin su asiento y el deportista no hizo nada para revertir la situación, por lo que tuvo que sentarse sola en una de las butacas de arriba. En la escena también estaba Sergio Busquets como testigo de todo.

Esto provocó un sinfín de reacciones y hubo varias personas que revelaron la historia detrás del incómodo momento que se vivió en el Camp Nou. Supuestamente esos lugares estaban reservados pura y exclusivamente para los jugadores, y es por eso que Piqué se comportó de esa manera.

La revelación menos pensada de Piqué sobre Messi en el Mundial: "Una locura"

Gerard Piqué protagonizó una declaración sorpresiva con relación al Mundial de Qatar 2022 obtenido por Lionel Messi con la Selección Argentina. El exdefensor español de 36 años fue un histórico compañero del crack en Barcelona desde La Masía, el predio en el que se entrenan las divisiones inferiores, ya que ambos son de la categoría 1987. A partir de allí construyeron un buen vínculo mientras integraron el mismo plantel, aunque los rumores indican que la relación comenzó a resquebrajarse allá por el 2019, dos años antes de que el delantero se marchara a PSG de Francia.

Uno de los mejores centrales de todos los tiempos fue entrevistado en inglés por el creador de contenido John Nellis en su cuenta oficial de YouTube y se refirió a varios temas. Entre ellos estuvo el de la Copa del Mundo obtenida por "La Pulga" con "La Scaloneta" en la final frente a Francia del domingo 18 de diciembre pasado en el Estadio Lusail de Doha.

En uno de los desafíos que le propuso Nellis como parte de la entrevista, el catalán debió elegir al mejor jugador en cada posición, dentro de los que tuvo como compañeros en su carrera, y en el ataque se quedó con "Leo". "Es cierto que en los últimos tiempos la rivalidad con Cristiano Ronaldo fue impresionante, pero creo que en términos de talento Messi es el número uno, seguro". "Cristiano siempre ha luchado duro por ser el mejor, pero si comparas la carrera de ambos, que yo odio comparar, creo que por los últimos años me quedo con Messi", justificó.

"Siempre ha sostenido un gran nivel, con 35 años ha competido como el mejor, y de hecho ha ganado el Mundial", elogió el ex Manchester United al rosarino. "¿Lo llamaste después de la Copa del Mundo para felicitarlo?", quiso saber Nellis. Sin embargo, la respuesta del exfutbolista llamó la atención: "No felicité a Leo. Esto es una locura, pero la verdad es que estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo. No vi ningún partido... Sólo la final, y no todo el partido". "Traté de desconectarme, viajé de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros y necesitaba desconectarme del fútbol", amplió.