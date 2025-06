"Pidiendo dinero": se filtró el presente crítico de Jorge Porcel Jr

¿De qué vive Porcelito?: el pedido del hijo del actor Jorge Porcel.

Jorge Porcel Jr, el hijo del fallecido actor Jorge Porcel, reapareció en un escandaloso audio para un periodista, a quien le hizo un pedido que despertó una fuerte polémica. Los comentarios del mediático y su impensado descargo cuando lo buscaron para una entrevista.

El periodista Juan Etchegoyen hizo un fuerte descargo en los primeros minutos de Mitre Live (Radio Mitre) cuando se refirió a Jorge Porcel Jr, a quien buscó para una entrevista: "Estoy un poco desilusionado hoy. A mí me interesaba hacerle una entrevista a Jorgito Porcel, pero ¿pedir guita? Es raro. Ahora lo vas a escuchar pidiendo dinero a Jorgito para que lo entreviste. Qué se yo, qué quieren que les diga. Es debatible esto de pedir dinero pero en cinco años que llevo haciendo el programa es la segunda persona que me pide plata, la primera fue en su momento Coy, la hermana de Furia Scaglione, la ex Gran Hermano”.

En el audio, Porcelito increpa a Juan Etchegoyen y le reclama: “Lo que si te pediría si sos solidario es si me podés mandar unos manguitos ya que estamos. Vos trabajás en una empresa que factura y hace plata, entonces la cosa debería ser democrática. No es con vos (el periodista), es con el multimedio. Hay que poner la platita”.

Además, el mediático hijo de Jorge Porcel lanzó un polémico argumento para defender su postura: "Porcelito da likes y visualizaciones y hay que compartir un poquito, unos manguitos. Un poquito de buena onda". Y advirtió sus condiciones para la nota: "Sobre todo buena onda en las preguntas, nada de aprietes ni pelotudeces ni de cuánto te gustaría ganar ni esa sarta de boludeces. Una nota buena onda. Así que estimado quedo a sus órdenes”. Sobre el cierre del segmento, el periodista Juan Etchegoyen remarcó que no le pagará al mediático para una entrevista.

De qué vive Porcelito

La última aparición pública de Porcel había sido en 2020, cuando participó en el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? conducido por Santiago del Moro en Telefe. Allí, Porcel fue presentado como “un tipo muy culto”. Él mismo indicó que creía serlo y que había estudiado Curaduría de Arte en la UNA y que se dedicaba al arte y la actuación.

“Reconozco que trabajé más en cine y en estos últimos 15 años me enamoré de las artes visuales: es mi mundo y mi lugar en el mundo”, confesó. Parece que Porcel Junior ha encontrado su lugar en el mundo del arte, pero aún sigue buscando un trabajo que le pague lo que considera que vale su categoría.

El hijo del recordado Jorge Porcel es un personaje que siempre ha estado rodeado de controversia. Su pedido de un trabajo por veinte mil pesos en 2012 causó revuelo en los medios de comunicación y llevó a la creación de una canción titulada “20 lucas”. Su nueva exigencia de 500 mil pesos para trabajar en televisión volvió a ponerlo en el centro de la atención mediática.