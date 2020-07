Picante dato de Marcela Tauro sobre el futuro amoroso de Guillermina Valdés

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés no para de sumar picante en los magazines de la tarde. Una de las periodistas encargadas en seguir el tema es Marcela Tauro, quien lanzó una primicia con respecto a la ruptura. Según ella "Guillermina tiene un candidato importante".

"Guillermina está en su centro para mí, está equilibrada y no quiere estar con nadie, pero es una mujer hermosa y ya hay varios haciendo fila. Uno en particular está súper interesado", afirmó Marcela Tauro en "Fantino a la tarde", reafirmando con insistencia que no se trata de un deseo mutuo, ya que Valdés no tendría ganas de salir con esta persona.

Ante la obvia pregunta de Alejandro Fantino para que devele de quién se trata, la periodista de chimentos prefirió sembrar el suspenso y tirar pistas de a poco. "Tengo muy buena intuición generalmente, y para mí, Marcelo y Guillermina no vuelven más . Como dije, para mí hay un tercero que por redes la sigue a ella", comentó.

"Es un político que la sigue y le pone 'me gusta' siempre", lanzó Tauro, que también reveló que se trata de un hombre de bajo perfil, aunque "con mucha facha". "Pero pobre Tinelli, no creo que le guste ver a su exmujer con un político, es muy fuerte", sentenció, cerrando su primicia.