Pepe Cibrián reveló lo peor que sufrió en su infancia: "Sufrí mucho"

El actor hizo una fuerte declaración sobre su infancia y contó el mal momento que atravesó cuando era tan solo un niño.

Pepe Cibrián hizo una triste revelación y contó una parte desconocida de su vida. El famoso actor se sinceró y reveló lo mal que la pasó durante su infancia temprana, cuando tuvo que criarse prácticamente solo debido a que sus padres no estaban nunca en su casa. "Lo padecí", confesó.

En una entrevista que brindó con Revista Gente, Cibrián contó que la pasó bastante mal cuando era niño, ya que la mayoría del tiempo sus padres estaban ocupados con compromisos de trabajo. Los progenitores del artista, Ana María Campoy y José Cibrián, eran actores y tenían muchos compromisos de trabajo en los teatros. Por este motivo, él pasaba muchas horas solo en una mansión en la Calle Posadas.

"Los padres actores de ahora tienen más conciencia de su maternidad y su paternidad, pero antes no estaban planteadas de manera social y cultural", empezó por decir Cibrián en diálogo con la revista. Luego, añadió: "No lo reprocho, pero eso no significa que no lo haya padecido".

En este marco, sumó con gran pesar: "Mis padres me amaban con pasión, pero sufrí mi soledad". Sin embargo, aseguró que tanto tiempo sin ninguna compañía le sirvió para dejar volar su imaginación y pensar escenarios que desembocaron en su actual profesión. "Eso me generó imaginar duendes, fantasías y diferentes situaciones que me permitieron crear desde muy chico. Me armaba mis propios mundos", sentenció.

Pepe Cibrián confirmó lo que todos pensaban sobre su esposo: "No pudimos"

Pepe Cibrián volvió a hablar en televisión luego de un largo tiempo y se refirió a su matrimonio con Nahuel Lodi. El actor y director teatral confirmó lo que todos imaginaban sobre su relación con la persona que lo engañó en la despedida de soltero: "No pudimos".

En diálogo con Intrusos, Pepe Cibrián decidió hacer pública su separación de Nahuel Lodi y explicó los motivos. "Quedamos bien, pero no pudimos superar ciertas cosas", comenzó diciendo el protagonista, quien se casó con su expareja el pasado mes de junio de 2022 y poco tiempo después se enteró de la infidelidad sufrida.

"No ayudó para nada esa ola de noticias sobre mi pareja. Algunos periodistas se ensañaron conmigo", aseguró Cibrián, quien agregó sobre su expareja: "Es una gran persona y un ser maravilloso. Una separación siempre tiene una cuota de dolor, pero la vida me ha dado cosas maravillosas".